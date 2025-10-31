Este viernes, la tensión entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aumentó.

La polémica comenzó cuando Desbordes decidió no respaldar la candidatura presidencial de Kaiser, a lo que el candidato respondió que “no me sorprende, yo no soy un octubrista de derecha , así es que no me sorprende que él se ponga en una situación de votar de manera distinta".

Consultado por La Tercera, el alcalde replicó que “yo quiero decirle a la ciudadanía que vota por la centro-derecha y sobre todo a los que no queremos que Jeannette Jara sea Presidenta. Yo no quiero que Jara sea presidenta. A diferencia de algunos de la familia Kaiser , a mí no me da lo mismo . Yo no prefiero que gane alguien comunista con tal de que no gane el de la derecha que no me gusta”.

Ahora bien, “en ese escenario objetivamente todas las encuestas nos muestran que el señor Kaiser está muy estrecho en la elección con Jara y, por lo tanto, el que vote por Kaiser en primera vuelta tiene que estar muy consciente de que abre la posibilidad de que termine siendo Jara la Presidenta de la República. Los otros dos candidatos son muy competitivos y yo estoy con Matthei a full en esto y por eso también probablemente él se molesta porque considero que es un tremendo riesgo que él pase a segunda vuelta ”.

También destacó que “cuando vivimos la crisis de octubre de 2019, yo estaba en la calle defendiendo a los carabineros, defendiendo a nuestros militares, trabajando por un acuerdo que pusiera a término a la crisis. Yo no sé dónde estaba el señor Kaiser, aparte de hacer videos complejos , no sé dónde él estaba”.

Desbordes tras la ofensiva de Kaiser: “Se molesta porque considero que es un tremendo riesgo que pase a segunda vuelta”. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Esto no es nuevo para mí. Varios integrantes de la familia Kaiser dijeron en entrevistas que preferían que ganara Irací Hassler antes de que ganara yo la elección por Santiago”, cuestionó.

Agregó que “ese es el nivel de patriotismo y eso es la forma en que ellos ven el ser de derecha. Insisto en el punto, parece increíble, pero está grabado. Ellos preferían que ganara Irací Hassler, así lo dijeron abiertamente ”.

“La primera actividad del señor Kaiser en campaña es acusarme a la Contraloría por algo que no tiene ningún sustento y que por supuesto va a quedar en ridículo, pero es su primera actividad de campaña. Entonces yo no espero mucho del don Johannes, pero sí me preocupa mucho una cosa. En alguna encuesta han planteado que está empatado", comentó.

Apoyo a Michelle Bachelet en la ONU

Sobre el respaldo a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, Desbordes insistió que “un Jefe de Estado, que él pretende serlo, debe gobernar para todos y debe representarlos a todos. Un Jefe de Estado debe apoyar a candidatos, aunque no piensen como uno. Yo no pienso como la Presidenta Bachelet, pienso distinto de ella, pero la respeto".

“Le tengo mucho respeto, no votaría por ella como candidata política, pero en un caso como este, para representarnos en Naciones Unidas, yo creo que es la persona que tiene las mejores credenciales y para Chile sería un honor”, determinó.

“El Presidente Boric acaba de apoyar la postulación de Andrés Allamand a un tremendo cargo internacional al que él ya está ejerciendo, y Andrés Allamand es uno de los líderes de la centro-derecha, entonces eso es lo normal en un jefe de estado, y ahí es donde yo creo que Johannes Kaiser no entiende lo que es el jefe de estado”, sentenció.