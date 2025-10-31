Casi medio centenar de personas fallecidas tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Caribe

A 49 personas asciende por el momento la cifra de fallecidos tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Mar Caribe.

La cifra fue confirmada por medios como Reuters citando diversas fuentes oficiales de los países más afectados por el paso del fenómeno climático.

Las víctimas fatales se concentran principalmente en Jamaica, país más afectado por el paso de la tormenta, y en Haití, que estuvo durante los últimos días afectado por lluvias torrenciales.

En Jamaica las víctimas ascenderían a 19 personas , según detalló la ministra de Información de Jamaica, Dana Morrison al medio local Jamaica Gleaner.

“El número de víctimas mortales del huracán Melissa asciende ya a 19. Se han recuperado ocho cadáveres en Saint Elizabeth, dos en Saint James, incluido un niño, y nueve en West Milan”, explicó la autoridad.

Por otro lado, en Haití se reportan hasta el momento 30 fallecidos y al menos otras 20 personas desaparecidas.

Paso a tormenta extratropical

Este viernes la tormenta se dirige hacia el noroeste de Estados Unidos y Canadá, donde llegaría hacia el final del día en calidad de tormenta extratropical, según detalló el Centro Nacional de Huracanes en su último boletín.

Por el momento, las naciones más afectadas por el paso de la tormenta están comenzado las labores de recuperación y evaluación concreta de los daños.

Particularmente en Jamaica, la tormenta llegó como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, donde resultó el huracán más fuerte que haya llegado a la isla en su historia. Llegó a tierra con vientos de 300 km/h según los registros del Centro Nacional de Huracanes.

Además de las víctimas fatales, la tormenta ha provocado una serie de daños materiales en Cuba, Haití, Jamaica, República Dominica, Bahamas y Bermuda.

En Cuba, por ejemplo, más de 735.000 personas debieron ser evacuadas. Aunque por el momento no se reportan fallecidos, si ocurrieron severos daños a la infraestructura, según detalla Reuters.