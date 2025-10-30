SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

El fenómeno climático sorprendió a los meteorólogos por su rápida intensificación y potencia desastrosa.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

El huracán Melissa azotó Jamaica este martes como una tormenta de categoría 5, con algunos de los vientos más intensos jamás registrados en el Atlántico.

Un reporte de The Washington Post explicó cómo este “huracán monstruoso” fue tomando fuerza a una velocidad que dejó sorprendidos a los meteorólogos.

El sábado el fenómeno era una tormenta tropical, sin embargo, en menos de 24 pasó a ser un poderoso huracán de categoría 4, una aceleración que el medio calificó como “extremadamente rara e inusual”.

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Una vez llegado el martes, subió a la categoría 5 y tocó tierra en Jamaica desatando la destrucción de inmuebles y hospitales en distintos puntos de la isla.

Actualmente, el huracán se encuentra cerca de las Bahamas, sin embargo, bajó de intensidad a categoría 1.

La importancia de la presión en los huracanes

En sus peores días, el fenómeno alcanzó vientos de hasta 298 kilómetros por hora, igualando los récords históricos del Huracán del Día del Trabajo de 1935 y del Huracán Dorian de 2019.

Su presión central descendió a 892 milibares, un valor que refleja el enorme poder del sistema: cuanto más baja es la presión, mayor es la fuerza de los vientos que giran en torno al ojo del huracán.

Jeff Masters, experto en clima y colaborador de Yale Climate Connections, explicó al medio estadounidense que la presión atmosférica puede predecir mejor los daños potenciales que la velocidad máxima del viento.

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días. Foto: Referencial.

¿Por qué tomó tanta fuerza el huracán?

Parte de la explicación detrás de su intensidad radica en un factor clave: el calentamiento del mar Caribe.

Durante gran parte del año, la región no había registrado huracanes significativos, lo que permitió que el agua permaneciera inusualmente cálida.

Según el científico Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, “toda esa agua caliente había permanecido sin usar durante todo el año, y Melissa la usó en abundancia”.

Mientras avanzaba lentamente, la tormenta aprovechó esa energía térmica acumulada.

Eso impidió que el huracán se debilitara, como suele ocurrir cuando las aguas frías ascienden desde el fondo del océano.

“Los huracanes son máquinas térmicas que extraen energía del océano y la convierten en viento”, explicó Masters. Y cuando las aguas son excepcionalmente cálidas, esa “máquina” funciona con más potencia.

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días. Foto: NHC NHC

¿Qué pasará en los siguientes días?

Tras atravesar el este de Cuba durante la madrugada de este miércoles, Melissa continúa activa como huracán de categoría 1 y golpea el sureste de las Bahamas.

Hay lluvias torrenciales, vientos intensos y marejadas ciclónicas de hasta dos metros sobre el nivel del mar, según informó la meteoróloga de CNN, Briana Waxman.

El Centro Nacional de Huracanes advierte que el sistema acelerará su paso durante la noche del miércoles, moviéndose hacia el noreste sobre el Atlántico, y podría volver a intensificarse hasta alcanzar la categoría 2 antes de pasar cerca de las Bermudas la noche del jueves.

Se prevé que posteriormente comience a debilitarse al internarse en mar abierto.

Lee también:

Más sobre:Huracán MelissaClimaJamaicaHuracánHuracanesCubaBahamasDesastres naturalesTiempoMelissa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Republicanos marca distancia de propuesta de Kaiser en relaciones exteriores: “No es momento de plantear salirse de acuerdos”

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos
Chile

Overoles blancos protagonizan incidentes en el Liceo Lastarria: hay tres sujetos detenidos

Transportes refuerza fiscalizaciones ante fin de semana largo: se estima que más de 850 mil personas saldrán de Santiago

Senado realizará el 10 de noviembre sesión para decidir sobre acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024
Negocios

Gobierno define los cambios metodológicos que tendrá la Casen 2024

Nicolás Noguera cierra su primer fondo de estaciones de servicios con retorno anual de más de 36%

Histórica juguetería estadounidense confirma fecha para desembarcar en Chile

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días
Tendencias

Por qué Melissa se convirtió en un “huracán monstruoso” y qué podría pasar los próximos días

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?
El Deportivo

¿Qué pasa si la U empata contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

¿Por qué Lucas Assadi está en la lista de citados? La sorpresiva aparición del 10 en la nómina de la U para enfrentar a Lanús

La función que asumirá Cristóbal Campos mientras espera volver a jugar

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito
Cultura y entretención

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares
Mundo

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”