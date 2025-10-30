SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

En total, la policía francesa ya ha conseguido arrestar a siete sujetos por su presunta participación en el crimen. Las autoridades creen que, entre estos, figuran tres de los cuatro hombres que participaron directamente en el asalto.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo. Foto: archivo / referencial.

La Fiscalía de París confirmó el arresto de cinco nuevos sospechosos en relación al asalto al Museo del Louvre, días después de que se reportara la detención de otras dos personas.

Hasta el momento, en total son siete las personas detenidas por su presunta participación en el crimen, el cual se realizó la mañana del domingo 19 de octubre y ha despertado conmoción en Francia.

En una operación que se extendió por apenas siete minutos, un grupo conformado por cuatro hombres consiguió robar ocho piezas de joyería de la corona francesa que se encontraban en el museo.

Entre los elementos robados se encuentran una tiara y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa; una tiara, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; y un broche conocido como el “broche relicario”.

La fiscal parisina Laure Beccuau declaró a la emisora de radio francesa RTL que se presume que uno de los cinco nuevos sospechosos detenidos formaba parte de la banda de cuatro sujetos que perpetró el asalto.

Según informaciones reunidas por CNN, esto se traduce en que tras una búsqueda de 11 días, la policía ha detenido a tres de los cuatro hombres que se presume que participaron directamente en el robo.

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo.

Qué se sabe de las joyas robadas en el asalto al Museo del Louvre y de los sospechosos del crimen

Beccuau afirmó que las autoridades todavía no han recuperado ninguna de las piezas robadas.

Especialistas han manifestado su preocupación de que estos objetos históricos pueda ser desmantelados y luego vendidos por partes en el mercado negro, para así dificultar que puedan ser identificados.

Las últimas detenciones se realizaron la noche de este miércoles 29 de octubre en París y sus alrededores.

Los dos primeros sospechosos habían sido detenidos la noche del sábado 26 de octubre, luego de que se informara que uno de ellos intentaba escapar a Argelia desde el Aeropuerto Charles de Gaulle, ubicado en las afueras de la capital francesa.

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo.

Ambos fueron puestos bajo investigación formal por robo organizado y asociación delictuosa.

La fiscal anunció la noche de este miércoles que, tras 96 horas de interrogatorio, los dos admitieron parcialmente su participación en el asalto.

Uno de ellos tiene 34 años, es de nacionalidad argelina y tenía antecedentes por infracciones de tráfico.

El otro tiene 39 años, es taxista y repartidor ilegal, y nació en un suburbio de París llamado Aubervilliers. Tenía antecedentes por robo agravado.

Desde la policía francesa no han entregado públicamente más detalles sobre los cinco nuevos sospechosos que fueron detenidos la noche de este miércoles.

Las investigaciones siguen en curso.

Lee también:

Más sobre:PolicialMuseo del LouvreMuseo del Louvre de ParísParísFranciaCrimenAsaltoRoboJoyasJoyeríaCorona francesaMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo sobre tierras raras: “El tema está resuelto”

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

China pide a Estados Unidos que “cumpla con su obligación” de no llevar a cabo ensayos nucleares tras el anuncio de Trump

Con Bachelet entre los temas tratados: Presidente Boric sostuvo encuentro con el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
En la previa de la APEC: Schalper (RN) emplaza a Presidente Boric a comportarse “como jefe de Estado” en la cumbre

En la previa de la APEC: Schalper (RN) emplaza a Presidente Boric a comportarse “como jefe de Estado” en la cumbre

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Con Bachelet entre los temas tratados: Presidente Boric sostuvo encuentro con el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon
Chile

Con Bachelet entre los temas tratados: Presidente Boric sostuvo encuentro con el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Hombre es apuñalado para robarle sus pertenencias en Macul

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo sobre tierras raras: “El tema está resuelto”
Negocios

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo sobre tierras raras: “El tema está resuelto”

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación

Tribunal Ambiental falla a favor de Salmonera Cooke en larga disputa con la superintendencia de Medio Ambiente

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo
Tendencias

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Un chileno entre 25 postulantes: Piero Maza es candidato para ser el mejor árbitro del mundo en 2025
El Deportivo

Un chileno entre 25 postulantes: Piero Maza es candidato para ser el mejor árbitro del mundo en 2025

La UC logra el pago de millonaria cuota por venta de Alexander Aravena tras demandar a Gremio en la FIFA

Múltiples llamados y fuertes sanciones: los detalles del plan de “tolerancia cero” de la UC en el Claro Arena

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional
Cultura y entretención

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia
Mundo

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

China pide a Estados Unidos que “cumpla con su obligación” de no llevar a cabo ensayos nucleares tras el anuncio de Trump

Trump ordena ensayos con armas nucleares tras las últimas pruebas armamentísticas de Rusia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”