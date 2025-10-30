Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo. Foto: archivo / referencial.

La Fiscalía de París confirmó el arresto de cinco nuevos sospechosos en relación al asalto al Museo del Louvre, días después de que se reportara la detención de otras dos personas.

Hasta el momento, en total son siete las personas detenidas por su presunta participación en el crimen , el cual se realizó la mañana del domingo 19 de octubre y ha despertado conmoción en Francia.

En una operación que se extendió por apenas siete minutos, un grupo conformado por cuatro hombres consiguió robar ocho piezas de joyería de la corona francesa que se encontraban en el museo.

Entre los elementos robados se encuentran una tiara y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa; una tiara, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; y un broche conocido como el “broche relicario”.

La fiscal parisina Laure Beccuau declaró a la emisora de radio francesa RTL que se presume que uno de los cinco nuevos sospechosos detenidos formaba parte de la banda de cuatro sujetos que perpetró el asalto .

Según informaciones reunidas por CNN, esto se traduce en que tras una búsqueda de 11 días, la policía ha detenido a tres de los cuatro hombres que se presume que participaron directamente en el robo .

Beccuau afirmó que las autoridades todavía no han recuperado ninguna de las piezas robadas .

Especialistas han manifestado su preocupación de que estos objetos históricos pueda ser desmantelados y luego vendidos por partes en el mercado negro, para así dificultar que puedan ser identificados.

Las últimas detenciones se realizaron la noche de este miércoles 29 de octubre en París y sus alrededores.

Los dos primeros sospechosos habían sido detenidos la noche del sábado 26 de octubre , luego de que se informara que uno de ellos intentaba escapar a Argelia desde el Aeropuerto Charles de Gaulle, ubicado en las afueras de la capital francesa.

Ambos fueron puestos bajo investigación formal por robo organizado y asociación delictuosa.

La fiscal anunció la noche de este miércoles que, tras 96 horas de interrogatorio, los dos admitieron parcialmente su participación en el asalto .

Uno de ellos tiene 34 años, es de nacionalidad argelina y tenía antecedentes por infracciones de tráfico.

El otro tiene 39 años, es taxista y repartidor ilegal, y nació en un suburbio de París llamado Aubervilliers. Tenía antecedentes por robo agravado.

Desde la policía francesa no han entregado públicamente más detalles sobre los cinco nuevos sospechosos que fueron detenidos la noche de este miércoles.

Las investigaciones siguen en curso.