Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

En vísperas de Noche de Brujas, octubre terminará con un cambio importante en el tiempo no solo en la Región Metropolitana, sino en otras zonas del país. Conoce en qué regiones habrá lluvia y frío este fin de semana.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
Foto: ATON.

Este jueves 30, la Región Metropolitana experimentará el día más caluroso de la semana: varias comunas llegarán o sobrepasarán los 30 °C e incluso la noche permanecerá bastante cálida. Sin embargo, el viernes 31, el tiempo cambiará radicalmente, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Para el día de Halloween o Noche de Brujas, el cielo se nublará y la temperatura bajará considerablemente. Este ambiente sombrío, propio de la festividad, no estará presente solo en Santiago, sino en varias regiones más del país.

Además, está pronosticada la caída de lluvia en distintos sectores. La intensidad dependerá de la zona.

¿Dónde habrá lluvia este viernes, 31 de octubre?

Como película de terror: anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

En qué regiones de Chile habrá lluvia este viernes 31 de octubre

Según informaron desde Meteored, una vaguada en altura se desplazará por la zona sur y central de Chile este viernes, 31 de octubre.

Su efecto más importante será lluvia débil sobre las regiones del Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes de forma inicial.

Estas precipitaciones podrían avanzar hasta la zona central, y hasta ahora, el modelo de la plataforma estima que podría eventualmente caer precipitaciones en la tarde-noche sobre la Región Metropolitana.

Las comunas en las que podría haber lluvia débil son: Lo Barnechea, Las Condes, Huechuraba, Pirque y Paine.

Como película de terror: anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Un fin de semana frío en la Región Metropolitana

Aunque no llegara a caer lluvia sobre Santiago, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que el viernes será un día frío en la Región Metropolitana. En promedio, la máxima será de 23 °C.

Para quienes tienen planeado salir a pedir dulces o a celebrar Halloween, deberán hacerlo abrigados, pues en la noche, la mínima será de 12 °C.

El sábado, 1 de noviembre, el cielo volverá a despejarse de forma parcial y el termómetro subirá unos cuantos grados, hasta 25 °C.

Sin embargo, el domingo 2, el meteorólogo aseguró que el frío volverá nuevamente a Santiago y se sentirá como máximo 21 °C.

Lee también:

Más sobre:El tiempoTiempo en SantiagoLluviaLluvia SantiagoClimaClima ChileWeatherPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaClima HalloweenNoche de brujasTiempo en HalloweenFríoPrecipitacionesChileSantiagoRegión MetropolitanaDMCMeteorologíaLa Tercera

