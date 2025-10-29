Calor de verano: qué días y en qué comunas habrá más de 30 °C en la Región Metropolitana. Foto; ATON.

La primavera chilena en la zona central se caracteriza por tener una mezcla variada entre días fríos y calurosos. Y esta semana, las altas temperaturas volverán a la Región Metropolitana con fuerza, y superarán los 30 °C en algunos sectores, según indica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El calor parte este miércoles, 29 de octubre: se estima que la mínima será de 11 °C y la máxima 29 °C. El cielo tendrá nubosidad parcial, según el pronóstico.

Sin embargo, el día más caluroso de la semana será el próximo jueves 30 . En esta jornada, se esperan cielos despejados que aumentarán la sensación térmica de calor y, según los meteorólogos, se sentirá como un día de verano.

Qué comunas de la RM serán más afectadas por el calor

El calor será bastante homogéneo en los sectores que forman la Región Metropolitana, aunque habrá una variación de uno o dos grados, según la zona.

En orden descendente, estas son las comuna

s que serán más afectadas por el calor, tomando en cuenta su temperatura máxima pronosticada :

Colina y Santiago Norte: 31 °C Santiago Oriente y Centro: 30 °C San José de Maipo, Curacaví y Santiago Sur: 29 °C Melipilla: 28 °C

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

Después del calor, vendrá un respiro frío en la capital, según muestran los pronósticos.

Según el modelo de Meteored, está pronosticada una vaguada en altura que se desplazará hacia la zona central de Chile. Posiblemente, alcanzará Santiago el fin de semana.

En esta línea, el meteorólogo de la plataforma, Javier Hernández Oramas explicó que en la noche del próximo viernes, 31 de octubre podría caer lluvia en Santiago.

Este frente “favorecerá el desarrollo de nubosidad y la posibilidad de chubascos en distintos sectores”.