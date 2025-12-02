“Descarto contestarle a un vocero de la candidata Jara”: el mensaje de Kast a Gajardo por debate de Punta Peuco

La posibilidad de otorgar indultos a presos de Punta Peuco volvió a instalarse en el debate a 12 días del balotaje presidencial.

Desde La Moneda se volvieron a referir a esta controversia, resurgida durante la campaña presidencial, luego del emplazamiento que hizo la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), a su contendor republicano José Antonio Kast, en el inicio de la franja televisiva de segunda vuelta.

Esto, sumado a que durante esta mañana el Presidente Gabriel Boric junto al ministro de Justicia Jaime Gajardo, sostuvieron una reunión con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Es en ese cuadro, que tras la cita, Gajardo fue requerido respecto a esta preocupación de la organización y entregó la opinión del Ejecutivo.

El tema llegó rápido al comando republicano, pues hace unos días Kast manifestó que le gustaría que “los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares”. Por eso, hoy volvió a enfrentarse a la misma pregunta por parte de la prensa: “¿Descarta indultar a presos de Punta Peuco en su eventual gobierno?“.

“Lo que descarto es contestarle a un vocero de la candidata Jara”, contestó en primer lugar, aludiendo a los dichos del ministro Gajardo.

“Lo que hemos visto en su franja es un estilo de hacer política. Ella optó por un camino de confrontación y de puntos que para ella son muy importantes, y yo respeto los puntos que sean importantes para la candidata Jeannette Jara. Nosotros tenemos otros puntos. Esos puntos van en temas de seguridad, en temas de migración”, continuó.

Luego insistió: “Yo no voy a tomar el tema porque estoy tomando temas de futuro, yo le pediría al Ministro de Justicia que se preocupe de la seguridad de los gendarmes, que se preocupe de porqué entra droga a las cárceles, de porqué hay vulneración de derechos de los presos, de porqué hay celebraciones y fiestas en las cárceles, que se preocupe de las amenazas que han habido a autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público”.

Tensión por crisis migratoria

El republicano también fue requerido sobre los dichos del ministro de Seguridad, Luis Cordero, apuntando al gobernador de Arica, Diego Paco. Esto, en medio de la situación que enfrenta nuestra frontera con Perú.

En concreto, en la mañana Cordero respondió a los cuestionamientos del gobernador Paco, señalando que “cuando se hace tan insistente, cuando las instituciones permanentes del Estado están funcionando, cuando el Presidente ha dado instrucciones a sus ministros y a sus autoridades, donde se han reunido los cancilleres, la verdad que yo creo que esto está en un contexto de campaña”.

En esa línea, Cordero señaló que “de hecho, a mí lo que me sorprende es que autoridades políticas con responsabilidad política en Chile esas cosas no las sepan”.

Sobre esas declaraciones, Kast sostuvo: “Yo no sé cuántas veces ha ido el Ministro Cordero a Arica y Parinacota. Le puedo decir que Diego Paco es nacido y criado en Arica y Parinacota”.

“No sé si el ministro tenga tanto terreno, pero cuando alguien no conoce y habla desde Santiago, claramente va a cometer errores. Yo entiendo que puede ser un error porque no conoce la realidad, pero le diría que vaya y se junte con el Gobernador Diego Paco en su oficina y que Diego Paco vaya y le muestre todo el tema fronterizo que seguramente el ministro no ha tenido oportunidad de conocer. Que le vaya y le muestre en qué condiciones cumplen sus labores los carabineros y los militares”, agregó.

En esa misma línea, el candidato abordó las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, sobre la dificultad de la devolución de venezolanos vía aérea a su país.

“Reiterar el calendario que hemos dispuesto, quedan 99 días para que las personas puedan tomar una decisión libre, responsable y prudente, de si han ingresado irregularmente al país que salgan para que tengan posibilidad a futuro de poder volver a postular si tenemos la posibilidad de poder recibirlos”, sostuvo.