Política

Desde Claudio Bravo a Paula Daza: los nombres que baraja Evelyn Matthei para su gabinete de llegar a La Moneda

En conversación con Pedro Carcuro en 24H, la candidata presidencial de Chile Vamos dio a conocer sus preferencias para asumir en algunas de las carteras más relevantes del gobierno.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reveló este jueves algunos de los nombres que contempla para ser parte de su eventual gabinete en el caso de imponerse en las elecciones presidenciales de este año.

En conversación con Pedro Carcuro en 24H, la exalcaldesa de Providencia dio a conocer sus preferencias para asumir en carteras como Hacienda, Salud, Seguridad y Deporte.

Consultada por los nombres que no podrían faltar en un eventual gabinete suyo, destacó que “hay muchos que no me van a faltar, obviamente la Paula Daza”, afirmó. Respecto de si asumiría como ministra de Salud, la candidata opositora indicó que “uno nunca sabe, ella da para cualquier cosa. Una mujer muy inteligente, muy criteriosa, muy trabajadora y yo la quiero mucho”.

Asimismo, indicó que le gustaría contar con el excapitán de la Selección Chilena de Fútbol, Claudio Bravo, para asumir en el Ministerio del Deporte.

“Hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en Deporte”, aseguró. “Ese es mi sueño (...), creo que nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso”.

En este marco, fue consultada respecto de si Ignacio Briones podría volver a la cartera de Hacienda, cargo que ejerció en el último gobierno de Sebastián Piñera. A esto, Matthei respondió: “Hay muchos que me gustan. Me gusta mucho una persona, también, que es menos conocida, que es (el economista) Gonzalo Sanhueza”.

21/08/2025 - GONZALO SANHUEZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Finalmente, afirmó que “en Seguridad Ciudadana, ahí tenemos lo mejor de lo mejor (...) Yo espero que, por ejemplo, (el exministro de Justicia) Isidro Solís pudiese participar, y (el exsubsecretario del Interior) Felipe Harboe”, cerró.

ISIDRO SOLIS. Foto: Mario Téllez/La Tercera MARIO TELLEZ
