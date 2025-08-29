Matthei ante un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta: “Los votos no se traspasan”

La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, evitó este jueves referirse directamente a si apoyará o no a José Antonio Kast en caso de que el republicano pase a segunda vuelta, afirmando que, de acuerdo a su experiencia “los votos no se traspasan”.

En conversación con Pedro Carcuro, Matthei sostuvo, sin embargo, estar segura de que será ella quien enfrente el balotaje, pese a que encuestas actuales otorgan ventaja a Kast y a la abanderada oficialista, Jeannette Jara.

“Al final, la única encuesta que vale, Pedro, es la que se hace el 16 de noviembre”, señaló Matthei, en el marco del segmento “Car-Curo a La Moneda” de 24 Horas Central.

Requerida respecto de si apoyaría a Kast en segunda vuelta, la candidata opositora afirmó: “No me pongo en ese caso, estoy segura de que voy a pasar a la segunda vuelta. Además creo que no sería nada bueno para Chile tener que elegir entre dos extremos” , aseguró.

Ante la insistencia de si le costaría traspasar su votación al abanderado de Republicanos, Matthei señaló que “no, no se traspasa”.

“¿No dirías, apoyen a Kast”, preguntó Carcuro, a lo que Matthei replicó: “¿Sabes lo que pasa? La vez pasada lo hicimos con la Paula Daza y no traspasamos ni un voto, igual le sacaron 10 puntos” , indicó la carta de Chile Vamos, en referencia a la gira nacional que hizo en 2021 junto a la exsubsecretaria de Salud Pública, con el fin de apoyar la candidatura de Kast con miras a la segunda vuelta de diciembre de ese año, que el entonces candidato del Frente Social Cristiano (FSC) terminó perdiendo frente a Gabriel Boric.

“La vez pasada lo hice, pero la verdad es que los votos no se traspasan” , insistió.

En tanto, consultada si pondría su equipo a disposición para el candidato de derecha que pase a segunda vuelta, Matthei sostuvo que “eso uno no lo maneja, pero yo tengo la impresión que la mayoría de ellos no se iría a trabajar con otros”.

Ataques de republicanos

En el programa, Evelyn Matthei reflotó la polémica por la campaña sucia en su contra que, acusó, realizan desde Republicanos. Este choque tuvo uno de sus principales episodios cuando circuló en redes sociales un video donde se afirmaba que la exalcaldesa tenía alzheimer.

“Creo que todo tiene su límite, porque si dicen en las redes de aquel extremo que soy pesada, que soy fea, que soy vieja, bueno, eso es parte de la política, me da lo mismo. Pero que te alteren un video, haciéndote parecer como que estás perdida, que no sabes lo que estás diciendo y que tienes alzheimer, creo que sobrepasaron cualquier límite de la decencia. Eso me ha impresionado, sobre todo que venga de gente que se dice tan católica y tan cristiana. Lo encuentro último”, fustigó.

Consultada sobre a quiénes se refería, fue tajante: “Los republicanos, la gente de Kast, obvio”.

“¡Qué doloroso! O sea, yo salí a apoyarlo hace cuatro años, viajé, me pedí días sin sueldo en la municipalidad (de Providencia) y fui de Arica a Punta Arena a apoyarlo. Y mira cómo te tratan después”, manifestó.

Carcuro le recordó que Kast ha dicho que “el rival no está al lado, el rival está al frente”. Matthei respondió: “Qué pena que no hace lo que dice, pero bueno”.

Nombres para su gabinete

Requerida sobre los nombres que no podrían faltar en su gabinete durante un eventual gobierno suyo, Matthei dio a conocer algunos posibles candidatos.

“Hay muchos que no me van a faltar, obviamente la Paula Daza”, partió señalando. Respecto de si asumiría como ministra de Salud, la abanderada de Chile Vamos indicó que “uno nunca sabe, ella da para cualquier cosa. Una mujer muy inteligente, muy criteriosa, muy trabajadora y yo la quiero mucho”.

La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. MARIO TELLEZ

También relevó el nombre de un destacado futbolista para la cartera de Deporte.

“Hay uno que a ti te va a gustar”, le dijo a Carcuro. “Pero yo no se lo he podido preguntar todavía, hay uno que me encantaría, Claudio Bravo en Deporte”, aseguró.

“Ese es mi sueño (...), creo que nadie sería mejor que él, porque además, tiene academia y ha demostrado toda su vida un comportamiento muy mesurado, muy cuidadoso”, añadió.

El exarquero de la Selección Chilena, Claudio Bravo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Finalmente, ante la consulta de si Ignacio Briones podría volver a la cartera de Hacienda, Matthei respondió: “Hay muchos que me gustan. Me gusta mucho una persona también que es menos conocida, que es (el economista) Gonzalo Sanhueza”.

21/08/2025 - GONZALO SANHUEZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Y en Seguridad Ciudadana, ahí tenemos lo mejor de lo mejor (...) Yo espero que, por ejemplo, (el exministro de Justicia) Isidro Solís pudiese participar, y (el exsubsecretario del Interior) Felipe Harboe”.

ISIDRO SOLIS- MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Rivales en primera vuelta

Como ejercicio final, Pedro Carcuro instó a Matthei a definir brevemente al resto de los candidatos que deberá enfrentar en la primera vuelta de noviembre próximo.

Ante esto, sostuvo que Jeannette Jara “es amable, genuinamente amable, pero obviamente que no me gusta que sea del Partido Comunista”, mientras que, tras ser consultada por José Antonio Kast, se limitó a decir: “No puedo creer que me traten tan mal, de verdad no lo puedo creer”.

Respecto del líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, afirmó que “tiene algunas propuestas interesantes”, y del libertario Johannes Kaiser sostuvo que “me cae bien. Yo no estoy de acuerdo con muchas de sus propuestas, pero ¿sabes lo que me gusta? Que dice las cosas así, tal cual, como las siente”.

Para cerrar, calificó al exdiputado Marco Enríquez-Ominami como “el eterno candidato”, al expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, como “una buena persona”, y sobre la carta del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP), Eduardo Artés, afirmó que “no puedo pensar más distinto que él”.