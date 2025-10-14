Desde Italia: Boric transmite intención de nueva cita con empresarios tras imposibilidad de finalizar discurso en Enade

En suspenso quedó el discurso que el Presidente Gabriel Boric había preparado para la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, “Verba et facta: palabras y hechos”. Esto, debido a dificultades técnicas que impidieron mantener una conexión telemática estable desde Roma, Italia, donde el Mandatario se encuentra en una visita oficial.

Si bien en inicio parecía que no habría problemas para que el Jefe de Estado hiciera entrega de su mensaje a los presentes en el encuentro empresarial más importante del año, que organiza Icare en el Centro de Eventos Metropolitan Santiago (ex CasaPiedra), en Vitacura, cuando habían pasado siete minutos de su alocución se evidenciaron las primeras fallas.

En el poco tiempo que se extendió su accidentada alocución desde la capital italiana, el Mandatario alcanzó a esbozar solo algunas de las ideas que quería entregar ante el gran empresariado.

Tras los saludos a quienes lo antecedieron en la palabra, por ejemplo, el presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Holger Paulmann, y la líder de la Confederenaicón de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo:

“Creo que si algo compartimos es el orgullo que tenemos por Chile. El orgullo que tenemos por Chile que bien se ve representado en el video introductorio que nos presentó el gigante Pedro Carcuro, que una vez más nos llama a ponernos de pie. Y después de ver el video introductorio, lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo. Que Chile no se cae a pedazos”.

En esos pocos minutos, el Presidente también citó al Papa León XIV, con quien tuvo una audiencia en Ciudad del Vaticano, en la jornada de ayer lunes.

En específico, la exhortación apostólica Dilexi te, el primer documento que el Sumo Pontífice dirigió a la comunidad cristiana y al mundo.

“En el apartado 92, León XIV dice es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz.Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Se instaura una nueva tiranía invisible a veces, virtual, que impone de forma unilateral implacables sus leyes y sus reglas. Aunque no faltan diferentes teorías que invitan a justificar el estado actual de cosas o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles de la economía resuelvan todo”, remarcó.

Finalmente, luego de una serie de interrupciones por la mala conexión desde Italia, la organización del evento comunicó que el Mandatario no podría entregar de manera íntegra su discurso. Eso sí, se dio cuenta de un mensaje enviado por Boric, en el que transmitió su intención de una próxima cita con los empresarios.

“Quiero transmitir el respeto y los saludos que hace llegar el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, desde Roma. Se hicieron pruebas técnicas, pero uno propone y la vida dispone.Por especial encargo de su Excelencia, transmito su intención de generar un encuentro con Icare próximamente para entregar el mensaje que hoy no pudo entregar”, dijo la presentadora del evento, la periodista Catalina Edwards.