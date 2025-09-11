“Destacó por sobre todos los demás”: el positivo balance de Galilea sobre la participación de Matthei en debate presidencial

La noche del miércoles los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentaron en su primer debate televisivo. La instancia estuvo marcada por emplazamientos directos a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y por el tenso momento que protagonizó el abanderado del PDG, Franco Parisi con la candidata de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) Evelyn Matthei.

El detalle, Parisi acusó a Matthei de una supuesta “traición” a Piñera y Pinochet (de hecho mostró una imagen del fallecido general), rememorando el Piñeragate.

En ese contexto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, en diálogo con Radio Duna hizo un positivo balance del desempeño de su candidata, asegurando que ”fue muy bonito como respondió“ .

El senador no solo valoró la estética de la candidata, señalando que “llegó estupenda al debate”, sino que, además, destacó su puesta en escena.

“Desde el punto de vista de contenidos, de cómo plantearse frente a los demás, yo creo que marcó una diferencia y que tiene que ver con lo que ella transmite , que es decir, mira, yo no me voy a agarrar a peleas chicas, ni en este debate, ni en nada”, sostuvo.

El timonel de RN señaló que la candidata “destacó sobre todos los demás, incluso cuando recibió una pregunta, que no era pregunta, muy agresiva de parte de Franco Parisi”.

“Ella creo que marcó una diferencia, marcó una estatura distinta respecto de los demás debatientes, diciendo ‘miren yo no voy a quedar en este tipo de agresiones’ y creo que fue muy bonito como respondió“, indicó.

En ese sentido, resaltó la respuesta de la candidata, cuando mencionó que tienen "una trayectoria larga, hemos cometido, por supuesto, aciertos y errores, y lo importante es aprender de los unos y de los otros para poder sacar adelante las tareas".

“Esa es la misión de un gobernante, y ahí es donde creo que Evelyn Matthei marca una diferencia relevante respecto de los demás debatientes”, sostuvo.