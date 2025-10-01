Diputada Ana María Gazmuri (AH): “Si llega a ganar republicanos, vamos a ser una firme oposición”

La diputada Ana María Gazmuri (AH) apuesta por la reelección en el Distrito 12 -La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo- y aspira a arrastrar, al menos, a un candidato más de la lista de candidatos de la Federación Regionalista Verde Social y los movimientos Transformar y Archipiélago.

La legisladora asegura que, en el caso de que llegue José Antonio Kast a la Presidencia de la República, como oposición “serán firmes” en defender ciertas conquistas del gobierno de Gabriel Boric, como el Copago Cero, la ley de 40 horas y el salario mínimo.

¿Cuál es el principal desafío de cara a esta elección parlamentaria?

El primer desafío es que todas las vecinas y vecinos del distrito se enteren que voy a la reelección, que conozcan el trabajo parlamentario que se ha hecho durante estos tres años y medio.

¿Cómo ve a los contendores?

Yo estoy muy tranquila de la evaluación de la ciudadanía al trabajo realizado como diputada. El hecho de que vayan las dos listas oficialistas, nos parece que ha ampliado la base de apoyo a nuestras candidatas.

Amplían la base de apoyo, pero eso significó desacatar un pedido del Presidente de la República.

Quien más que a nosotros nos hubiera gustado poder haber seguido ese lineamiento, pero hay que preguntarle qué pasó a los partidos grandes en el diseño, con un diseño de tal forma que nos condenaban a mi partido a desaparecer.

¿Siente el desafío de ser la primera mayoría de su lista?

Hoy día soy la primera mayoría de izquierda en el distrito y está el desafío de mantener la posición, pero los electores los que tienen la última palabra

¿Les favorece que el municipio de Puente Alto ya no esté en manos de la derecha?

Por supuesto, es fundamental aquí recuperar Puente Alto. Nos parece muy importante que su movimiento hoy día esté en condiciones de llevar a un candidato, de apoyar a un candidato que va en la lista nuestra.

¿Qué aprendizaje se lleva de su primer periodo parlamentario?

La verdad es que han sido cuatro años sumamente intensos, siempre con momentos satisfactorios, pero también tiene momentos ingratos, yo digo que esto es con llorar.

En la eventualidad de que fueran oposición, ¿cómo debería ser el comportamiento de las fuerzas de izquierda en el Congreso frente a un gobierno de derecha?

Por supuesto que la forma de comportarse en el Congreso es con la institucionalidad que el propio Congreso tiene, utilizando las herramientas que el propio Congreso tiene cuando parece que sí.

¿Resulta más fácil ser oposición en el Congreso?

No lo creo. Es distinto, porque en un escenario colaborativo sí se mejora. Y en los escenarios no colaborativos es más difícil. Si llega a ganar un gobierno de republicanos, sin duda, que vamos a ser una firme oposición.

¿Qué significa eso en concreto?

Tratar de defender, no retroceder en los derechos consagrados, que nos ha costado tanto conquistar. Este gobierno, más allá de que no haya podido desplegar en plenitud su agenda propuesta, ha sido un gobierno que ha dado pasos firmes en avanzar en Copago Cero, 40 horas, salario mínimo. Tenemos muchos avances en el área de los derechos. Con menos recursos, no sería un panorama auspicioso.

Regular el consumo de cannabis ha sido su principal bandera de lucha. ¿Tendrá otro tema fuerza en esta campaña?

He demostrado con creces que mi compromiso con la salud está mucho más allá del tema del uso medicinal del cannabis. Mi compromiso es aprobar la interoperabilidad física clínica, el derecho al olvido oncológico, la ley corta de discapacidad. También para mí es muy importante el tema cuidados.