    Política

    Diputada Musante ante críticas de Karamanos: “No todas las futuras primeras damas deben tomar la misma definición”

    La parlamentaria también abordó la llamada "ley de amarre", criticando a la UDI por amenazar con una acusación constitucional antes de que se vote el proyecto, indicando que era una estrategia “poco seria”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile

    La diputada Camila Musante (IND-PPD), abordó esta jornada la polémica que se ha generado en torno a la figura de la primera dama. Esto, luego de que la expareja de Gabriel Boric, Irina Karamanos, cuestionara el retorno de este rol con María Pía Adriasola, esposa del presidente electo José Antonio Kast.

    Sobre esto, y en conversación con Radio Agricultura, Musante expresó que no veía una controversia en el tema, apuntando a que ambas mujeres finalmente tienen el derecho de decidir si ejercer o no ese rol, sin que una postura invalide a la otra.

    Esta decisión de Irina Karamanos de reasignar las fundaciones socioculturales a distintos ministerios fue personal de ella (...) Pero eso no invalida la figura de primera dama, porque yo creo que las personas también muchas veces hacen los cargos”.

    En esto, la diputada también hizo un punto en defender el valor social e histórico de la primera dama, recordando el aporte que ha dado a Chile mediante diversos programas, como Sonrisa de Mujer, o el trabajo en fundaciones.

    “Es una definición personal de ella, y creo que muy respetable también, así como en su momento se respetó que Irina Karamanos tomara una definición distinta a lo que se venía haciendo históricamente en Chile, en el rol de las primeras damas (...) Entonces creo que no se puede cuestionar a priori si ella (Adriasola) toma la decisión de ejercer el cargo”, señaló.

    Y añadió: “Es como una trampa lo que dice Karamanos, la decisión de ella fue personal, se respetó en su momento, pero no por eso todas las futuras primeras damas tienen que tomar la misma definición".

    Asimismo, también apuntó que la decisión de austeridad que ha tomado Kast para su futuro gobierno “no se contradice” con ocupar este cargo.

    Por otra parte, y consultada sobre la llamada “ley de amarre”, Musante hizo hincapié en la importancia de distinguir entre funcionarios técnicos o de carrera y aquellos designados políticamente, quienes deberían dejar sus cargos antes del 11 de marzo.

    A mí no me interesa de ninguna manera que hayan como amarres políticos de ningún tipo de gobierno, yo creo que acá hay que distinguir los cargos que son de confianza de los otros cargos, que son técnicos, que son de carrera funcionaria, y ojalá que existe la evaluación pertinente de los nuevos presidentes, los puedan o mantener o resignar, etcétera, porque también hay gente que tiene mucho conocimiento de cómo funciona el Estado, pero hay otros que son sólo de confianza de los presidentes o de los gobiernos, y en eso sí creo que lo correcto es que se retiren antes del 11 de marzo y que no queden amarrados por ninguna ley. A

    Junto con esto, la parlamentaria también criticó a la UDI por amenazar con una acusación constitucional antes de que se vote el proyecto, indicando que esto era una estrategia “poco seria”.

    “Creo que la bancada de la UDI se está adelantando mucho a los hechos, porque presentar una acusación constitucional por la presentación de un proyecto de ley que todavía no se ha votado, creo que hay que adelantarse mucho a los hechos, al tiempo y también a lo que ellos saben que pueden hacer“, señaló.

    ”Saben que pueden votarla en contra, saben que puede terminar cayéndose porque se vota en contra en la Cámara y en el Senado, entonces estar anunciando acusaciones constitucionales antes de que ocurran los hechos -y ojo, que también ellos saben que se pueden interponer acusaciones constitucionales hasta seis meses después de que hayan dejado el ejercicio de los cargos los ministros y los presidentes-, entonces me parece poco serio, esa es la verdad", añadió.

