Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

La tarde de este lunes, la diputada Lorena Pizarro (PC) manifestó su inquietud con el gobierno en torno al manejo de la situación de Bernarda Vera, quien figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile y que, según reveló un reportaje de Chilevisión, fue encontrada con vida en Argentina.

La parlamentaria, cuyo padre pertenece al grupo de detenidos desaparecidos y que por lo mismo hasta 2023 fue presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuestionó el actuar del Ejecutivo frente a este caso.

Desde el Congreso, Pizarro sostuvo: “Según me he informado en este rato por declaraciones del Ejecutivo, se habrían iniciado todas las acciones legales para poder tener claridad respecto a si esta persona es o no una persona detenida desaparecida (...) Creo por lo tanto que hay que incorporar aquello con absoluta urgencia, la realización de pruebas de examen de ADN que permita corroborar si esta persona lo es o no”.

“Más allá de la noticia, más allá del aprovechamiento político que quieren hacer, no es lo mismo. Y creo que la mayoría de los actores que guardan silencio para los familiares de detenidos y detenidas desaparecidas se vuelve a abrir la herida”, lamentó.

Consultada sobre si se puede hacer algo más, respondió: “Desde el año 90 se pudo haber hecho todo, y también en este gobierno, y no se ha hecho todo para que esto no siga siendo una herida abierta para el país y para las familias. Sobre todo para que establezcamos garantías. Establezcamos garantías de no repetición”.

Dicho eso, planteó que “se debe aclarar si esta información la supo el ministro Cordero antes y también qué ha hecho el gobierno para resolver particularmente esta situación”.