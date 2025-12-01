Diputada Serrano (PC): “El diseño es ir a buscar a los vecinos que han creído en el proyecto de Parisi”

Llegando al fin de la segunda semana de campaña, de cara al balotaje, la diputada Daniela Serrano (PC) defiende el tono confrontacional que ha adoptado su abanderada, Jeannette Jara, con su contendor, José Antonio Kast. “Es natural”, dice.

Para la votación del próximo 14 de diciembre, asegura que tienen la misión de “cautivar” al electorado de Franco Parisi.

De acuerdo con la parlamentaria, ciertas zonas -como el distrito 12 y otras regiones donde el candidato del PDG tuvo buen rendimiento- son claves.

Jara ha adoptado un tono confrontacional con Kast. ¿Le parece adecuado o debe estar más enfocada en propuestas?

Es natural, sobre todo en este ciclo, cuando hay que empezar a confrontar ideas, programas, que se empiece a ver cuál es la visión de país que tiene José Antonio Kast.

¿Cómo toma el gesto de Frei a Kast? ¿Mueve o no la aguja?

Hay que ver cuál es el diseño que está detrás de eso, pero la Democracia Cristiana también fue clara en decir que su candidata es Jeannette Jara.

¿Y qué significa para ustedes ese apoyo?

Hoy día no está respetando las decisiones que tomó la Democracia Cristiana, lo que me parece lamentable.

El electorado de Parisi sigue siendo clave. ¿De qué forma conquistar ese electorado?

La candidata fue clara en acoger las propuestas de Parisi. Ahora, es un electorado que es de origen popular, una votación importante de eso la sacaron en La Pintana, y en eso es importante poder escuchar qué es lo que esperan.

El diputado electo Javier Olivares ya manifestó su postura por Kast. ¿Temen que otros electos tomen ese camino?

Acá es importante abrir conversaciones con todos, y si bien ya hay un diputado que ya manifestó su postura electoral, creemos que hay un escenario muy abierto. No solo son los dirigentes del PDG, sino también parte del electorado del PDG.

¿Podrían dar fruto esas conversaciones? Olivares dijo que la mayoría de los diputados del PDG están por Kast...

Insisto, conversaciones con diputados del PDG estamos teniendo, pero es importante que nosotros nos concentremos en este electorado que no solamente responde a un sentido más orgánico del PDG, sino que esperan de la candidata presidencial que pueda acoger sus propuestas y que pueda mostrar la necesidad de tener acuerdos dentro del país.

¿Cuánto de la elección se juega en el distrito 12?

Lo que tenemos que hacer en este distrito es desplegar una campaña que pueda hablar uno a uno al electorado. Sé que es muy ambicioso, pero también estamos en un diseño de campaña en que vamos a estar recorriendo las casas del distrito.

¿Se juega ahí definitivamente la elección?

Yo creo que no se juega únicamente acá, pero juega un rol muy importante dentro de la Región Metropolitana, tenemos las comunas más pobladas del país. El diseño que nos debe acompañar en esta segunda vuelta es no quedarnos en la zona de fidelización, donde al progresismo le ha ido muy bien, sino ir a buscar a los vecinos que han creído en el proyecto de Franco Parisi.

¿Cómo evalúa las primeras declaraciones de Francisco Vidal sobre el porcentaje de probabilidad de victoria? ¿Coincide?

Parte del despliegue que hace Francisco Vidal es también darle diversidad a la gran cantidad de vocerías que tenemos dentro del comando de Jeannette Jara. Más que adscribir a las expectativas de Vidal, que pone sobre la mesa que esta elección no está ganada, es también desafiarnos a salir de la zona de confort y conversar con ese electorado que espera ser cautivado.

¿Es posible proyectar la alianza electoral a una coalición?

Con la Democracia Cristiana, y sobre todo en este periodo legislativo, hemos tenido más miradas comunes que divergentes. Es una alianza no tan solo del Congreso o que está solamente circunscrita a esta elección presidencial, sino que se da naturalmente.

Pero hoy la DC no está en el gobierno...

A cada partido le corresponde tomar esas definiciones, pero cada vez que nosotros nos sentamos a conversar como gobierno, muchas veces dentro de esas conversaciones contemplamos a la DC.

¿Coincide con el senador Quintana en la idea de sumar a esa eventual coalición al PDG?

Hay que establecer una buena relación institucional con el PDG, hacer los esfuerzos, cautivar a su electorado. Cada día tiene su afán y, en eso, ponerle una presión a partidos donde no militamos no me parece lo más adecuado.

No presionar, pero sí hacer gestos quizás…

Hacer gestos, conversar y tomar parte de las propuestas.

¿Le parece bien que, si Jara gana, renuncie o suspenda su militancia al PC? ¿No lo ve como desaire al partido?

Nosotros, como partido, desde que ella asumió su rol como una candidata del progresismo hemos dado una libertad de acción.

La campaña a segunda vuelta partió con errores. La salida de Quiroga y fichaje de alguien con antecedentes VIF. ¿Cómo se remonta eso?

Cada vez que tú te mueves en campaña va a haber algunas expectativas que no necesariamente se cumplen solo con el equipo que estás formando, y en eso es natural que existan ciertos desajustes. Pero más malo me parece andar rechazando debates y recién aparecer esta semana.

¿Pone en el mismo plano no ir a un debate que fichar a alguien con antecedentes de VIF?

Lo importante es lo que tú demuestres en el despliegue de tu campaña, y claramente hay desajustes, y eso fue corregido rápidamente por el comando. Pero esconderse de debates, eso sí me parecería mucho más preocupante si fuera candidata presidencial.

¿Considera más preocupante no ir a un debate que fichar a alguien con antecedentes de VIF?

Es que cuando tú enmiendas el error tienes una respuesta distinta. Y cuando enmiendas el error es como sales de ese desajuste.