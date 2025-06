Diputado Calisto acusa “motivaciones políticas” en solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía

El diputado Miguel Ángel Calisto (ind-Demócratas) respondió este viernes a la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía Regional de Aysén.

El Ministerio Público investiga al legislador por presunto fraude al Fisco, donde también se investigan a otras personas ligadas al parlamentario, como Carla Graf.

De acuerdo a la investigación, Calisto y Graf se habrían coludido para celebrar contratos de prestaciones de servicios en apoyo al congresista, sin existir respaldo que acredite el cumplimiento de la labor.

Por lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de Calisto ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

Con todo, el parlamentario que podría ser desaforado de su cargo producto de esta acusación, salió a responder y aseguró que hay “motivaciones políticas” detrás de la solicitud de la Fiscalía.

“Lo que a mí me corresponde hoy día es enfrentar estos hechos, poner a disposición nuestra defensa, nuestros abogados para poder esclarecer estos hechos lo antes posible. Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral. Yo he señalado como candidato también en las próximas elecciones. Nosotros siempre hemos tenido muy buenos resultados electorales. En las tres elecciones donde he participado he tenido las primeras mayorías regionales y hoy día evidentemente, como no me pueden ganar vía electoral con los votos, nos buscan eliminar por secretaría", acusó Calisto.

El diputado del Distrito 27 agregó que “nosotros vamos a ser muy claros, vamos a enfrentar esto con toda la fuerza, con todas las herramientas que nos entrega la ley y tenemos plena conciencia y sobre todo confianza de los tribunales y de su criterio respecto a estos procedimientos”.

Respecto a la notificación de la medida, Calisto aseguró que no hubo aviso previo y que desconoce los antecedentes que llevaron a presentar la solicitud.

“Nos notificamos por la prensa respecto de esta solicitud de desafuero de la Fiscalía a la Corte de Apelaciones respecto al propósito de la querella del Consejo de Defensa del Estado, antecedentes que no conocemos, porque no hemos sido notificados formalmente”, sostuvo.

“Sin embargo, luego del conocimiento público, a mí me corresponde, por supuesto, señalar que esto es parte del proceso, de un proceso de investigación. Vendrán muchos procedimientos más en el futuro. Estos procesos son largos y yo espero realmente que la Corte tenga bien los argumentos, tener el espacio de nosotros para poder exponer los argumentos de fondo respecto de esta situación que a nosotros nos parece bastante particular en medio de elecciones”, añadió.