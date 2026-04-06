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    Política

    Diputado Cristian Contreras (PDG): “Franco Parisi está representando el neopopulismo, hoy día inclinado a la izquierda”

    El parlamentario aborda la decisión de su partido de expulsarlo de la bancada. Refuta las acusaciones y asegura que sigue militando en la colectividad. Además, dice que él representa al centro político, que no estuvo de acuerdo con apoyar a Pamela Jiles para la presidencia de la Cámara y que su colectividad cometió un "error político y doctrinal aliarse con el PC y el FA".

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Diputado Cristian Contreras. Foto: Cámara de Diputados.

    Conocido como “Doctor File”, el diputado Cristian Contreras fue electo en cupo -y militante- del Partido de la Gente.

    Asegura que sus acercamientos con la tienda del excandidato presidencial, Franco Parisi, comenzaron en 2024.

    Pero ahora, dos años después y luego de dos semanas de periodo legislativo, fue expulsado de la bancada, entre otras razones, por haberse desalineado del pacto administrativo que arribó la colectividad con los partidos de izquierda al negarse a votar por su compañera de bancada, Pamela Jiles.

    Ella representa naturalmente a la izquierda política”, argumenta. Además, apunta al líder de su colectividad, Franco Parisi.

    ¿Qué le pareció que lo expulsaran?

    Lo considero injusto porque los argumentos que están señalando son totalmente irracionales. Yo no he renunciado al partido, tampoco he renunciado a la bancada. Y déjame señalar una cosa: yo soy militante del partido, y como militante, según los reglamentos de la Cámara, la bancada no me puede expulsar así como así.

    ¿Y qué hará al respecto?

    Preguntarle a Landeros, al secretario de la Cámara, cómo se procede en este momento donde una bancada expulsa a un militante del partido.

    Franco Parisi dijo que usted no iba a las reuniones. ¿Es cierto?

    Eso es falso. Lo que pasa es que estuve en un tiempo fuera de Chile, donde las horas no coincidían, pero a las reuniones de la bancada, desde que comenzó el juramento, fui a todas hasta que se detonó esta situación.

    ¿Qué le parece el liderazgo de él?

    Un neopopulismo. Franco Parisi está representando el neopopulismo, hoy día inclinado a la izquierda. El año 2021 apoyó a Kast, hoy día le quiere construir un monumento a Gabriel Boric. Para ser Presidente de la República uno tiene que tener ciertos principios elementales que Franco Parisi, naturalmente, no los está expresando.

    Quizás le está dando rédito, dado su ascenso electoral en los últimos años…

    Pero apoyando bajo el lema “ni facho ni comunacho”. Ahora, con su alianza con la izquierda política, vamos a ver cómo le va.

    ¿Por qué no votó por la candidata de su bancada?

    Porque ella representa naturalmente a la izquierda política.

    ¿Y no manifestó algún reparo al interior de la bancada previo a la votación?

    Nunca manifesté mi apoyo, ni oficialicé ningún apoyo a Pamela Jiles como candidata a la mesa. Por el contrario, dije que no representaba el centro político, y nunca garanticé mi apoyo sobre eso.

    ¿Se sintió realmente representado por el PDG en algún momento? A la reunión prelegislativa del verano fue el único ausente.

    Representado me sentí en un momento dado, pero frente a esta inclinación de Franco Parisi por la izquierda, por darle todo el apoyo a Pamela Jiles dentro de la misma bancada, naturalmente no me siento representado.

    ¿Por qué apostó por el PDG? ¿Lo invitó Parisi?

    El año 2024 yo estaba formando un nuevo partido de centro. Cuando se acercan a mí, me piden salvar al Partido de la Gente porque necesitaban diputados. Y, por otro lado, estaba en un proceso doctrinal para ver cuál es la doctrina en un congreso ideológico donde me invitaron a participar como exponente del centro político. Por eso yo entré al partido, creyendo hoy día erróneamente que se iba a cultivar el centro político.

    En el pasado, el PDG se desintegró. ¿Cree que le pasará lo mismo en esta ocasión?

    Yo espero que el Partido De la Gente no se desintegre. Yo sigo militando en el Partido De la Gente. Por eso te digo, yo no he renunciado a la bancada. Ellos tienen que explicar cómo me van a echar de la bancada.

    ¿Y qué va a hacer, va a seguir yendo a las reuniones, a los almuerzos?

    Fui a dos almuerzos y naturalmente cuando ellos manifestaron la expulsión, que fue como el 18, anunciaron mi expulsión el Viernes Santo.

    ¿Qué le pareció que acordaran con izquierda en pacto administrativo?

    Pienso que fue un error político y doctrinal aliarse con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Cuando dentro del partido había opciones perfectamente para liderar la Cámara con personas que llevan años adentro del partido, como es Juan Marcelo Valenzuela. Yo no entiendo cómo Franco Parisi le dio tanto poder a Pamela Jiles dos meses antes de la elección.

    ¿Dónde se identifica más políticamente?

    Yo cultivo el centro político. Tengo personas amigas en la derecha y en la izquierda. Me gustan estas personas que razonan en ambos lados para buscar los consensos que sean buenos para Chile. Pero, desde el 11 de marzo de este año, soy el único diputado de centro político.

    ¿A qué bancada se va a ir?

    Tendré que conversar con la derecha y ver quién me puede recibir, pero no es cómodo lo que estoy viviendo y en la situación que me puso el partido.

    ¿Y ha conversado algo preliminarmente?

    He conversado con diferentes diputados, ninguna conversación oficial. Hoy día estoy en el proceso de ver reglamentariamente qué pasa si esto procede y, naturalmente, viendo dónde me puedo ir, a qué bancada.

    ¿Pero ha conversado solo con un sector político o con los dos?

    De ambos.

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