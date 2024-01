Diputado Hirsch insiste en que no están los votos para acusación constitucional contra el ministro Montes

A un día de la votación del libelo acusatorio contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se refirió esta mañana a la acusación que enfrenta el titular del Minvu.

El parlamentario e integrante de la comisión revisora del libelo, enfatizó que se trata de una acusación que está “muy mal presentada, muy improvisada y muy desprolija”. Esta crítica, según argumenta Hirsch, se da en niveles de forma y de contenido.

“Cuestiones que parecen detalles, pero no tienen ni siquiera números de páginas, no tiene las notas al pie de página, tiene artículos mal citados, tiene tablas que están borrados a mano algunos valores o números porque pertenecen al gobierno anterior. En fin, muy mala estructura y hecha a la rápida”, señaló el diputado en entrevista con Radio Universidad de Chile.

En ese sentido, añadió que “en cuanto al fondo, estamos peor, a tal punto que ni siquiera han llegado los invitados, los profesores y académicos que han invitado desde la parte acusadora, porque se hace muy difícil de defender, tiene elementos que ni siquiera forman de la legislación de la estructura constitucional chilena”.

Además, Hirsch insiste en que para este jueves no están los votos para que el ministro sea acusado constitucionalmente. “Todos saben que aquí hay una intención de otro tipo, y que no se cuentan con los elementos jurídicos mínimos necesarios. Por lo mismo, estamos viendo, a medida que pasan los días, que son varios los diputados y diputadas de la oposición que van manifestando que no van a apoyar la acusación”, dijo.

“Uno sabe que al final, parte al menos de la oposición se alinea y vota a favor de la acusación, pero yo creo que no van a estar los votos. Hay una seriedad todavía en la Cámara de Diputados como para no sostener algo que a todas luces es indefendible”, complementó el diputado.

Consultado por la asistencia del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, a la comisión revisora del libelo, Hirsch señaló que “nunca entendí para qué lo invitaron”, y agregó que “tal vez para hacer un show de tipo mediático, para que los medios estuvieran ahí y filmaran (...) Miguel Crispi ya había dicho lo que tenía que decir en la comisión investigadora, de hecho cuando él les planteó que estaba dispuesto a responder preguntas, no hubo ninguna de fondo”.

“El problema es que no tenían ni siquiera preparadas un par de preguntas, yo creo que ellos esperaban que él no fuera y así pegar el palo de que otra vez no fue el asesor”, cerró el parlamentario.