Diputado Orrego (RN): “No hago ninguna autocrítica por haber sido sancionado, me parece absolutamente irrelevante”

Apenas siete sesiones llevaba la Cámara de Diputados cuando el presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), tuvo que aplicar la primera sanción de la legislatura.

El apuntado: Francisco Orrego (RN), quien recibirá una multa en torno a los $120 mil pesos. En su discurso en sala cuando se debatía el proyecto de combustibles, el legislador extendió sus palabras no solo a la materia de la iniciativa, sino que vertió ácidas críticas al gobierno anterior, tanto al expresidente Gabriel Boric como a sus ministros de Hacienda, Mario Marcel y Nicolás Grau.

Alessandri intentó acortar la intervención de Orrego en tres oportunidades, pero el RN hizo caso omiso en todas ellas.

En esta entrevista, el parlamentario RN no se arrepiente del episodio y asegura que mantendrá esa misma línea discursiva.

Francisco Orrego, en su airada intervención.

¿Hace alguna autocrítica por haber sido sancionado por el presidente de la Cámara?

No, ninguna.

¿Le incomoda ser el primer sancionado del periodo?

No, me parece absolutamente irrelevante.

¿Por qué?

Porque no es nada fuera de lo común. No le veo ningún tipo de problema.

Pero la sanción es algo negativo

Bueno, si actuaste faltando reglamento.

¿Era consciente de que solo podía referirse a los méritos del proyecto?

Por supuesto. Y me referí al proyecto. Por eso tengo discrepancias respecto a la aplicación de la multa.

¿La considera injusta?

No, tengo discrepancias respecto a la aplicación de la multa. Creo que los criterios no fueron los correctos. Yo sí me remití al tema de fondo del proyecto, que era la deuda pública.

Pero su intervención también criticó al gobierno anterior.

Efectivamente, como también lo hizo la oposición respecto a la crítica al ministro.

¿Va a seguir teniendo este mismo tipo de intervenciones?

Voy a seguir diciendo siempre la verdad, que es lo que a mí me caracteriza.

Puede volver a ser sancionado.

No, para nada. Yo siempre voy a decir la verdad.

¿Va a seguir con la misma línea discursiva entonces?

Voy a seguir diciendo la verdad y voy a referirme a los temas que se estén debatiendo en el pleno de la Cámara de Diputados.

Es decir, ¿podríamos volver a ver escenas como la del otro día?

No tengo una bolita de cristal para saber qué va a suceder a futuro, pero yo voy a seguir diciendo la verdad en cualquier instancia en la que tenga que representar a los vecinos de mi distrito.

¿Cuando me dice “la verdad”, incluye críticas al gobierno anterior?

Efectivamente. La verdad hay que decirla siempre.

Eso le va a acarrear nuevas sanciones…

Tendremos que verlo en el futuro.

¿Habló con el jefe de su bancada por lo sucedido? ¿Lo llamó al orden?

No, nadie.

¿Cómo respondería a aquellos que dicen que el nivel del debate en el Congreso ha bajado?

Que lo que molesta no es el tono, lo que molesta es que les digan la verdad, los datos reales. Eran todos datos reales. Si quieren discrepar respecto de los datos, la conversación puede ser mucho más fructífera.

Uno puede referirse a datos que pueden ser concretos y empíricos, pero el reglamento dice que se tienen que referir al proyecto.

Los datos que yo señalé tienen relación con la postura del proyecto, porque el proyecto tiene relación con el déficit fiscal que tenemos actualmente para poder suplir las necesidades respecto al alza de los combustibles, y eso es una deuda heredada del gobierno de Gabriel Boric.

Una cosa es reflejar datos de administraciones anteriores, pero otra cosa es decir “me daría vergüenza haber votado por Gabriel Boric”.

Es una crítica política válida.

¿No cree que estas intervenciones puedan enredar el debate, llevarlo a otro lado?

El debate es parte de la democracia y el Parlamento es la instancia pertinente para poder realizar este tipo de argumentaciones. Esto me parece totalmente pertinente.

¿Esto no agita el clima al interior de la Cámara, la convivencia política?

Por el contrario, nosotros tenemos la obligación de transparentar las cifras reales a esta opinión pública y qué mejor espacio hay que realizarlo en un pleno de la Cámara de Diputados donde la ciudadanía se puede informar.

¿Va a seguir manteniendo esa forma de expresarse al interior de la Cámara?

Es que lo que molesta no es el tono, es que les digan la verdad.

Su caso instó a la oposición a evaluar una censura a la mesa. ¿Corre peligro, dado el frágil piso de apoyos que tuvo esta testera?

Ahí no me podría referir porque son atribuciones que tiene la oposición, y la oposición está en su legítimo derecho a utilizar todas las herramientas que ellos consideren que son pertinentes.

¿Qué tipo de oficialismo quieren ser? ¿Cómo debe ser la relación con la oposición?

Yo solamente puedo responder por mis actuaciones. El tipo de oficialismo que yo quiero ser es un oficialismo que diga la verdad de cara a la ciudadanía, que transparente los datos y que pueda ser una oposición muy afianzada en lo que son los hechos verídicos.

¿Le inquietan algunas de las medidas que ha tomado el gobierno?

Yo estoy muy conforme con las medidas que ha tomado hasta este momento el gobierno. Creo que van en la línea correcta.

¿Incluye a los indultos en eso?

Yo respaldo absolutamente la decisión adoptada por el Presidente de la República. Valoro su actitud. Entiendo que él va a revisar caso a caso el tema de los indultos.

¿Y en materia comunicacional cómo lo ha visto? ¿No cree que se le ha escapado un poco de las manos el manejo comunicacional al gobierno, particularmente a la vocera?

La vocera del gobierno ha actuado de forma correcta. Ha sido muy dialogante con los medios de comunicación. Ha logrado transmitir todas las medidas que se están adoptando por parte del gobierno. Se ha planteado frente a los medios de comunicación. Ha recorrido distintos programas.

El otro día salió corriendo cuando fue abordada por la prensa.

La ministra siempre está presente en los puntos de prensa. Siempre está conversando y dialogando con la prensa. Siempre está dispuesta a salir a conversar con los medios de comunicación.