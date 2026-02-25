Diputado Sánchez tilda de “atolondrado” el actuar del gobierno por cable submarino y acusa “actitud desleal con la nueva administración”

El diputado republicano Luis Sánchez criticó las gestiones del gobierno en favor del proyecto del cable de fibra óptica submarino que uniría Hong Kong, China, con Valparaíso, así como la acciones del Ejecutivo una vez que se supo que Estados Unidos había advertido que la iniciativa que sería llevada a cabo por la empresa China Mobile representaría supuestas amenazas de seguridad.

En los últimos días, EE.UU. revocó las visas del ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y de dos funcionarios de gobierno por supuestamente desatender sus advertencias y poner en riesgo la “seguridad nacional”. La polémica solo ha escalado en los últimos días, con el envío de una nota de protesta de parte de Chile y el condicionamiento que hizo EE.UU. a la continuidad de la visa Waiver.

Adicionalmente, ayer se reveló que el ministro Muñoz sí autorizó a fines de enero, vía decreto, a la empresa China Mobile a operar y que dos días después anuló el documento por un supuesto error de tipeo, lo que ha generado cuestionamientos al relato del gobierno de que el proyecto estaba en una etapa preliminar.

El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En conversación con radio Agricultura, el parlamentario cuestionó el ritmo al que avanzó este proyecto: “Se demoraron en evaluar esto, antes de la firma, 60 días, cuando la misma Comisión Nacional de Energía informa que la demora promedio de estos trámites es de cerca de 260 días”.

“Entonces, este es el tipo de cosas que pasa cuando tú tienes un gobierno actuando de forma atolondrada en sus últimos días para tratar de aprobar y dejar amarrada la mayor cantidad de cosas, con una actitud evidentemente desleal ante la nueva administración, donde podremos tener diferencias, por supuesto, en lo político, pero siempre ha existido una lealtad y un respeto mínimo entre una administración que sale y una administración que entra y esto lamentablemente se ha perdido en este traspaso", criticó.

Sumado a ello, apuntó a la militancia de los otros dos funcionarios sancionado, el subsecretario Claudio Araya y su jefe de gabinete Guillermo Petersen: “No tengo mayores dudas respecto del ministro (Muñoz), pero abajo de él, las otras dos personas involucradas en esto, son militantes del Partido Comunista, un partido que uno podría decir que va a tener serios problemas de caja en los próximos años, dado que se les acabó la amistad con Venezuela”.

“No me sorprendería que estén buscando nuevos socios y nuevas amistades alrededor del mundo y quieran hacerse los lindos con otros países, pero eso a expensas de generar un riesgo de seguridad nacional a nuestro país", añadió.

Respecto de la repuesta que espera del gobierno, acotó que “pedimos que digan la verdad” y que “es muy grave que un ministro le mienta al país y que los procesos habituales de tramitación se estén apurando por razones que nadie entiende”.