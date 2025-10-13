SUSCRÍBETE
Diputado Undurraga cuestiona propuesta de Boric de desplegar FF.AA. por decreto: “Es entregarle un poder que no sé si estamos de acuerdo”

“Entregar así un cheque en blanco a cualquier Ejecutivo para poner soldados en la frontera, yo tendría que revisarlo bastante bien", señaló el diputado.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Foto: La Tercera

Durante la mañana de este lunes, el diputado de Evopolí, Francisco Undurraga, cuestionó el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric la semana pasada de una reforma constitucional que permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que sea necesario, desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera.

En conversación con Radio Duna, el diputado que además forma parte de la Comisión de Defensa, señaló que “el Presidente de la República llegó al Gobierno y en su discurso inicial en La Moneda señaló que iba a ser un presidente que iba a salir con menos poder que el que recibió y esto es entregarle un poder que no sé si estamos de acuerdo en entregarle”.

De acuerdo a lo que añadió, “Habrá que ver el texto, habrá que discutir el mismo. A mí no me parece, digamos, que sea tan tedioso para el ejecutivo de turno tener que ir a conversar y a argumentar cada vez que se necesita un Estado de Excepción o la puesta de militares, digamos, en la frontera”.

“¿Qué pasa si el día de mañana otro presidente de la República, el que sea, o presidente de la República, que sea, no le gustaron las declaraciones, digamos, de un presidente limítrofe y pone el ejército en la frontera? ¿Así como así? Yo de verdad no lo daría por zanjado este tema", agregó al respecto.

Según enfatizó, “Nosotros le hemos aprobado todo y cada uno de los Estados de Excepción, tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur. No veo que el evitarse ir cada tres meses, en el caso de la macrozona norte, y todos los meses en la macrozona sur, sea tan tedioso, sea una cosa tan molesta o ofensiva para el Ejecutivo. Existen los pesos y los contrapesos en la democracia”.

Es así como finalmente señaló que “entregar así un cheque en blanco a cualquier Ejecutivo para poner soldados en la frontera, yo tendría que revisarlo bastante bien y en principio no estoy tan seguro de que esto tenga que ser así”.

Carrera presidencial

En la ocasión Undurraga también se refirió a la carrera presidencial y las palabras de José Antonio Kast que busca reducir el gasto fiscal en US$ 6.000 millones en 18 meses.

“No queda nada de claro, precisamente porque además las cifras no le cuadran”, apuntó Undurraga, agregando que “Chile está cansado del voluntarismo, Chile está cansado que venga un pinche candidato a diputado a decirle a la gente que le va a poner un cuartel policial en la esquina de la casa, situación que nosotros no podemos hacer. Está bien llegar a la moneda, está bien querer aspirar al máximo cargo, por lo demás es natural, digamos, en la condición de político, pero debemos ponernos serios también en las materias”.

Además según agregó, “uno tiene que ser responsable porque después tiene que gobernar. Y desde ese punto de vista nosotros y nuestros técnicos nos han señalado que por ninguna parte estos 6.000 millones son cuadrables en 18 meses”.

