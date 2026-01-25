Las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, sobre conversaciones con la exfiscal Trinidad Steinert antes de su nominación como ministra de Seguridad Pública, generaron reacciones contrapuestas en el Congreso, particularmente al interior de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, reabriendo el debate sobre la independencia del Ministerio Público y una eventual “doble agenda” de la persecutora mientras aún ejercía funciones.

En entrevista con La Tercera, Sedini aseguró que la designación de Steinert “no fue una improvisación”, sino que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo” , afirmando que se trató de una decisión profesional y descartando cualquier conflicto de interés. “No es que haya habido una agenda doble, para nada”, sostuvo, agregando que “no hay ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público”.

Las palabras de la futura vocera provocaron inmediatas reacciones en el Parlamento. Desde el actual oficialismo, las reacciones fueron críticas. El diputado socialista Raúl Leiva advirtió que “claramente es complejo esa ambivalencia y el no tener una absoluta separación entre una función política y de persecución penal desde un órgano autónomo constitucional”, agregando que “siempre existirán conflictos de interés, lo importante es cómo abordarlos y definirlos”.

Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Más duro fue el diputado del PPD Jaime Araya, quien planteó que “si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor”. A su juicio, existe un deber de transparencia respecto de “cuándo fue el primer contacto, quiénes fueron parte de las conversaciones y cómo se realizaron” , advirtiendo que, de no aclararse, “van a generar la primera crisis institucional”. Además, sostuvo que el caso evidencia la necesidad de “una regulación constitucional más clara” y de una “modificación urgente”.

Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri calificó las críticas como “totalmente ridículas y fuera de lugar”, señalando que “es natural que un buen fiscal pase a ministro” y que “la discusión del conflicto de interés es para con el mundo privado”. En esa línea, recalcó que Steinert “no cambia de patrón, sigue trabajando para el mismo RUT, el Estado de Chile”, descartando cualquier doble agenda: “Sus intereses siguen siendo pillar a los narcos y al crimen organizado”.

Una postura similar expresó la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, quien afirmó que “lo más probable es que el presidente sondeó a todas las personas que hoy día son ministros con tiempo”. A su juicio, no existe una afectación a la autonomía del Ministerio Público, ya que “la fiscal hizo su trabajo como fiscal mientras fue fiscal, y hoy día va a hacer su trabajo como ministra desde el momento en que asuma”. “No le veo absolutamente ningún problema” , subrayó.

Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde la UDI, el diputado Henry Leal apuntó al marco legal vigente para descartar irregularidades. “Las inhabilidades para formar parte de un gabinete están en la Constitución y en la ley, y no hay ninguna que impida a una fiscal ingresar a un gabinete”, afirmó, añadiendo que “el Estado de derecho se rige por normas, y las normas están establecidas”.

El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, sostuvo que “es bastante evidente que la agenda de la futura ministra de Seguridad siempre fue combatir al crimen organizado y el narcotráfico”, asegurando que “su trabajo habla por sí solo” y que “cualquier intento de deslegitimar eso por el momento en el cual se toma la decisión me parece estéril”.