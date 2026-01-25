SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    En entrevista con La Tercera, Sedini aseguró que la designación de Steinert “no fue una improvisación”, sino que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”, afirmando que se trató de una decisión profesional y descartando cualquier conflicto de interés. “No es que haya habido una agenda doble, para nada”, sostuvo, agregando que “no hay ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público”.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, sobre conversaciones con la exfiscal Trinidad Steinert antes de su nominación como ministra de Seguridad Pública, generaron reacciones contrapuestas en el Congreso, particularmente al interior de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, reabriendo el debate sobre la independencia del Ministerio Público y una eventual “doble agenda” de la persecutora mientras aún ejercía funciones.

    En entrevista con La Tercera, Sedini aseguró que la designación de Steinert “no fue una improvisación”, sino que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”, afirmando que se trató de una decisión profesional y descartando cualquier conflicto de interés. “No es que haya habido una agenda doble, para nada”, sostuvo, agregando que “no hay ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público”.

    Las palabras de la futura vocera provocaron inmediatas reacciones en el Parlamento. Desde el actual oficialismo, las reacciones fueron críticas. El diputado socialista Raúl Leiva advirtió que “claramente es complejo esa ambivalencia y el no tener una absoluta separación entre una función política y de persecución penal desde un órgano autónomo constitucional”, agregando que “siempre existirán conflictos de interés, lo importante es cómo abordarlos y definirlos”.

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Más duro fue el diputado del PPD Jaime Araya, quien planteó que “si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor”. A su juicio, existe un deber de transparencia respecto de “cuándo fue el primer contacto, quiénes fueron parte de las conversaciones y cómo se realizaron”, advirtiendo que, de no aclararse, “van a generar la primera crisis institucional”. Además, sostuvo que el caso evidencia la necesidad de “una regulación constitucional más clara” y de una “modificación urgente”.

    Desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri calificó las críticas como “totalmente ridículas y fuera de lugar”, señalando que “es natural que un buen fiscal pase a ministro” y que “la discusión del conflicto de interés es para con el mundo privado”. En esa línea, recalcó que Steinert “no cambia de patrón, sigue trabajando para el mismo RUT, el Estado de Chile”, descartando cualquier doble agenda: “Sus intereses siguen siendo pillar a los narcos y al crimen organizado”.

    Una postura similar expresó la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, quien afirmó que “lo más probable es que el presidente sondeó a todas las personas que hoy día son ministros con tiempo”. A su juicio, no existe una afectación a la autonomía del Ministerio Público, ya que “la fiscal hizo su trabajo como fiscal mientras fue fiscal, y hoy día va a hacer su trabajo como ministra desde el momento en que asuma”. “No le veo absolutamente ningún problema”, subrayó.

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde la UDI, el diputado Henry Leal apuntó al marco legal vigente para descartar irregularidades. “Las inhabilidades para formar parte de un gabinete están en la Constitución y en la ley, y no hay ninguna que impida a una fiscal ingresar a un gabinete”, afirmó, añadiendo que “el Estado de derecho se rige por normas, y las normas están establecidas”.

    El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, sostuvo que “es bastante evidente que la agenda de la futura ministra de Seguridad siempre fue combatir al crimen organizado y el narcotráfico”, asegurando que “su trabajo habla por sí solo” y que “cualquier intento de deslegitimar eso por el momento en el cual se toma la decisión me parece estéril”.

    Más sobre:Mara SediniTrinidad SteinertJosé Antonio KastMinistra VoceraMinisterio PúblicoHenry LealRaúl LeivaAndrés LongtonGloria NaveillanJaime ArayaJorge AlessandriUDIRepublicanosGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Hombre atropellado por tren en Llanquihue: autoridades de Los Lagos emplazan al gobierno por seguridad en vías férreas

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Lo más leído

    1.
    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    2.
    Desbordes valora nombramientos en gabinete de Kast y anticipa encuentros con Poduje y de Grange

    Desbordes valora nombramientos en gabinete de Kast y anticipa encuentros con Poduje y de Grange

    3.
    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    4.
    Presidencia invierte primeros $100 millones para el cambio de mando y La Moneda arma equipos para invitados de Kast

    Presidencia invierte primeros $100 millones para el cambio de mando y La Moneda arma equipos para invitados de Kast

    5.
    Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Elizalde valora nombramiento de Steinert y destaca que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad Católica por la final de la Supercopa

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante
    Chile

    Investigan circunstancias de homicidio de hombre de 51 años en Arica: fue herido con arma cortopunzante

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Gendarmería detecta y frustra intento de vulneración de seguridad en cárcel de Talca

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”
    El Deportivo

    Gustavo Costas aborda la llegada de Damián Pizarro a Racing: “Por la economía del club, lo que podíamos traer era él”

    Nico Pino completa una sólida actuación y finaliza séptimo en las 24 horas de Daytona

    Con Lucero como figura: la U se cobra revancha ante Universitario y se queda con el amistoso a puertas cerradas

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela
    Mundo

    Reportan liberación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

    Alex Honnold logra escalar sin protección el Taipéi 101, el rascacielos más alto de Taiwán

    Caso de bar incendiado en Crans-Montana, Suiza: por qué liberaron al copropietario y las críticas tras la determinación

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur