Por fallida compra de casa de Allende: Chile Vamos anuncia conversaciones con otras bancadas para presentar AC contra Maya Fernández

La tarde de este lunes, las bancadas de diputados de la UDI y RN anunciaron el inicio de conversaciones con otras fuerzas de oposición para presentar una acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, a propósito de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Para argumentar la presentación del libelo, a través de una minuta, se señala que “ante la inconstitucionalidad evidente que ha significado la firma de un contrato por casi 1.000 millones de pesos que buscaban el provecho patrimonial de la ministra Allende (junto a otros vendedores) al vender un inmueble al Estado de Chile, hemos visto que el Presidente de la República no va a pedirle la renuncia a la Ministra y tampoco ella pretende dejar el cargo. Ante esta situación, nos vemos en la obligación de hacer valer la herramienta de la Acusación Constitucional”.

“La ministra Fernández celebró el contrato de compraventa con el Estado a sabiendas o no pudiendo menos que saber la existencia de prohibición constitucional expresa. Aseveramos pues ella fue parlamentaria, llegando a ser Presidenta de la Cámara de Diputados. Esta situación hace imposible que desconociera las normas elementales del estatuto parlamentario. En segundo lugar, en virtud del artículo 8 del código civil se sabe que: ‘nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia’. A mayor abundamiento, el artículo 706 del código civil señala que ‘un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Pero el error en materia de derecho constituye mala fe, que no admite prueba en contrario’”, se agrega.

“Los diputados acusadores no venimos a cuestionar ni la honorabilidad de la intención de la venta del inmueble por parte de la Ministra ni a cuestionar jurídicamente las condiciones del contrato. Simplemente sostenemos que existe un acto jurídico que tuvo por objetivo un provecho patrimonial personal propio incompatible con una prohibición que la Constitución ha establecido en términos claros y explícitos”, continúa el texto.

En la minuta, se asegura que el libelo estará basado en la vulneración al Artículo 37 Bis de la Constitución, que establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros “estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.

“Unidad en las acusaciones”

Desde las colectividades informan que esperan que el Partido Republicano, Demócratas y Amarillos se sumen a la arremetida, en caso de que no se sumen, la presentarán por su parte.

“Hoy iniciamos las conversaciones para ver ambos borradores en qué se puede conciliar, qué se puede perfeccionar, uno de otro, qué se puede sacar en limpio de uno de otro e ingresar un solo texto en los próximos días. Creemos que tenemos que ir dando también gestos de unidad de que las acusaciones constitucionales tengan el mayor apoyo posible. No solo confrontar los textos, sino que también iniciaremos un trabajo también de ir buscando la mayor base de apoyo para que esta acusación, una vez presentada, tenga el éxito que todos queremos, toda vez que creemos que la infracción constitucional es evidente”, aseveró el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente.

“Nosotros tenemos este texto ya elaborado hace un par de semanas, pero obviamente no lo hemos presentado hoy día, recién volvimos del trabajo legislativo, y también queríamos iniciar también una ronda de ir consultando los apoyos que podría tener el texto, pero en vista de que el Partido Republicano hoy anunció que presentaría esta acusación y envió el texto, bueno, decidimos nosotros confrontar ambos textos para ver la posibilidad de ir unidos”, agregó Benavente.

Por su parte, la jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, destacó “el gesto” de republicanos. “Para nosotros fue sorprendente y muy grato escuchar que nos habían enviado el texto para que nosotros de alguna forma lo comentáramos y fuéramos parte de esta acusación. Creo que estamos frente a una oportunidad bien importante de poder crecer hacia el centro. Estamos esperando la respuesta de Demócratas y Amarillos”, dijo.

¿Y Evópoli?

Desde Evópoli, el jefe de bancada de ese partido, Jorge Guzmán, señaló que “iniciar el año legislativo con acusaciones constitucionales y censuras puede percibirse como acciones torpes y desconectadas de las necesidades del país. Como oposición debemos demostrar, responsabilidad, gobernabilidad y capacidad para trabajar en beneficio de la ciudadanía, en lugar de centrarse en conflictos y confrontaciones”.

Diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

Por su parte, el jefe de bancada de la UDI señaló que Evópoli “también está analizando la situación y esperamos que también se sumen a la acusación constitucional”.