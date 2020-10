Diputados de oposición presentan proyecto para que ministros, parlamentarios y otras autoridades no puedan postular a la convención constitucional

Durante esta jornada un grupo de parlamentarios de la oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional para que los ministros, intendentes, subsecretarios y parlamentarios no puedan postular a la convención constitucional que será la encargada de redactar la nueva Constitución para Chile.

La iniciativa impulsada principalmente por los diputados de Revolución Democrática, Jorge Brito y Natalia Castillo, cuenta con el apoyo y firma de legisladores de distintos partidos de oposición como Camila Vallejo (PC), Daniela Cicardini (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Catalina Pérez (RD), Iván Flores (DC), Pablo Vidal (RD), Camila Rojas (Comunes) y Claudia Mix (Comunes).

“El presente proyecto de reforma constitucional tiene como objetivo específico impedir esta verdadera ‘sillita musical’ entre altos cargos públicos y la convención constitucional, estableciendo en el artículo 132 de la Constitución Política de la República una inhabilidad para ser candidato a la convención constitucional a los ministros de estado, subsecretarios, intendentes, senadores y diputados que se encontraren en funciones entre el 25 de octubre de 2020 y el día de la elección de Convencionales Constituyentes (11 de abril de 2021), para así impedir que quienes desempeñen actualmente estos cargos renuncien para poder ser candidatos”, se señaló en los antecedentes del proyecto ingresado hoy a la secretaría de la Corporación.

El diputado Jorge Brito indicó que “nosotros queremos de esta forma cerrarle la puerta a cualquier intento por parte de los mismo de siempre de perpetuarse en el poder, impidiendo el avance de un recambio y de la voluntad de la mayoría de Chile”.

Mientras que su par, Natalia Castillo, señaló que “el pueblo dijo fuerte y claro que la nueva Constitución no la pueden escribir los mismos de siempre. Se requiere que representantes y autoridades sean parte de la solución y no del problema. Si alguno de los que hoy están en alguno de estos cargos tiene esta intención, no entendieron nada de lo que pasó a pasado desde el 18 de octubre, especialmente el domingo pasado cuando el porcentaje fue categórico en señalar que no querían una convención mixta”.

En ese sentido, Brito agregó que "por eso hemos presentado esta iniciativa: por decencia, por democracia y por respetar la voluntad mayoritaria de nuestro país”.