Diputados del PDG advierten que no darán “un cheque en blanco” a megarreforma por reconstrucción nacional

Un grupo de parlamentarios de la bancada del Partido de la Gente (PDG) advirtió que no darán “un cheque en blanco” a la megarreforma por la reconstrucción nacional e hizo una llamado a la responsabilidad legislativa.

Previo al ingreso dela iniciativa al Congreso los diputados Flor Contreras, Tamara Ramírez, Fabián Ossandón y Patricio Briones, manifestaron su postura de cautela y responsabilidad legislativa.

Los parlamentarios coincidieron en que la magnitud de la propuesta requiere un análisis técnico profundo que evite impactos fiscales negativos y, sobre todo, que proteja la estabilidad económica de la clase media y la clase media emergente.

La representante de La Araucanía, Flor Contreras, enfatizó que “no vamos a legislar a ciegas. Este proyecto requiere una revisión profunda y máxima responsabilidad, por lo que vamos a analizar el impacto técnico, fiscal y social de cada medida. No permitiremos que, bajo el rótulo de urgencia, se pasen por alto detalles que terminen afectando el bolsillo de la clase media y de las familias de nuestra región, por eso es que la prioridad debe ser que cada artículo contribuya de verdad a la recuperación del país y al bienestar de las personas. La recuperación económica es necesaria, pero jamás a costa de los trabajadores y de quienes sostienen el motor productivo de Chile”.

Por su parte, Tamara Ramírez sostuvo que “sea que el Gobierno envíe la Ley de Reconstrucción como un paquete cerrado o decida dividir sus puntos, no voy a entregar un cheque en blanco, cada baja de impuestos o beneficio tributario debe ser analizado en profundidad y rigurosidad técnica para no comprometer la estabilidad económica del país. Mi prioridad es asegurar que estas medidas aporte a la reactivación económica pero que también alivien realmente a la clase media, y no se genere un desfinanciamiento que termine perjudicando al país a largo plazo. La emergencia no puede ser una excusa para legislar sin rigor fiscal”.

En tanto, Fabián Ossandón hizo un llamado a no perder de vista las urgencias cotidianas de la ciudadanía en este debate, por lo que “este es un tema que debe ser analizado con mucha responsabilidad, porque cuando se habla de reconstrucción nacional, la gente espera que el foco esté puesto en las necesidades más urgentes del país, como calidad de la educación, el empleo, la seguridad, la salud, la vivienda y el desarrollo de las regiones. Cualquier propuesta en materia tributaria tiene que evaluarse con seriedad, considerando su impacto económico, social, y fiscal. Lo importante es que este debate se dé con transparencia, con sentido de realidad y pensando siempre en el bienestar de las personas y en el desarrollo equilibrado de Chile, sin dejar atrás a esa histórica clase media que ha sostenido nuestro país”.

Finalmente, Patricio Briones manifestó que “la revisión debe ser de forma segmentada primero para evitar letra chica y segundo para ir en ayuda directa a promover esta iniciativa y que lleguen rápido las soluciones a la ciudadanía. Entre ellas, y la más llamativa, tiene que ver con el impuesto corporativo, que tributando al 27% actualmente sería de forma irrenunciable que la empresa y gran empresa solamente tributará 23% de forma que se recaude lo necesario para poner en buen pie las arcas fiscales y de, esa forma, impulsar de forma rápida los beneficios a todos los ciudadanos que no la están pasando bien, específicamente a la clase media y clase media emergente”.