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    Diputados PDG llaman al gobierno a evaluar factibilidad de reinstalar minas antitanque en la frontera norte

    Parlamentarios de diversa regiones del país solicitaron que, en paralelo a la construcción de la zanja que lleva adelante el Ejecutivo, las autoridades analicen la propuesta que realizó durante la campaña presidencial el exabanderado de la tienda, Franco Parisi.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

     Parlamentarios de Antofagasta, La Araucanía, Biobío y Santiago solicitaron que, en paralelo a la construcción de la zanja, el Ejecutivo analice la propuesta de Franco Parisi para robustecer el cierre fronterizo ante el crimen organizado.

    En el marco de la construcción de zanjas y muros en la frontera norte por parte del gobierno de José Antonio Kast, diputados del PDG llamaron al Ejecutivo a no descartar ninguna herramienta de seguridad en la zona y solicitaron evaluar la viabilidad técnica, de recursos e impacto de una eventual reinstalación de minas antitanque en puntos estratégicos de la frontera.

    Al respecto, Fabián Ossandón, diputado por la Región de Antofagasta, relevó que la crisis de seguridad que enfrenta el país exige soluciones audaces, por lo que instó a la actual administración a considerar lo que fue una propuesta de campaña del exabanderado presidencial de la tienda, Franco Parisi.

    “En la emergencia que vivimos, hay que poner todas las ideas sobre la mesa y que el Ejecutivo con su equipo técnico las evalúe. De igual manera, debemos cumplir nuestro rol fiscalizador para ver el impacto de estas medidas y qué otras se evaluarán”, sostuvo.

    Por su parte, la representante por la Región Metropolitana, Tamara Ramírez, enfatizó en la necesidad de coherencia en la defensa nacional. “Si estamos construyendo una zanja, debemos asegurar que sea infranqueable. Analizar el uso de tecnología y medidas de disuasión de alto impacto es una responsabilidad con la soberanía de Chile”, destacó.

    En tanto, la diputada Flor Contreras (Araucanía), sostuvo que “lo que pasa en el norte repercute en La Araucanía, por lo que, si no cerramos la puerta de entrada de forma definitiva, el crimen organizado seguirá desplazándose hacia nuestras regiones. Evaluar esta medida técnica es pensar en la seguridad de todo el territorio nacional”.

    Finalmente, el diputado Patricio Briones (Biobío), destacó que “la ciudadanía exige protección real. El análisis de esta propuesta debe ser serio y técnico, considerando los recursos necesarios para que el control fronterizo sea total y no existan puntos ciegos para el narcotráfico y el tráfico de personas”, sostuvo.

    Más sobre:PDGfronteraminasminas antitanquezanjagobiernoKast

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