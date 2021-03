Diputados RN envían a Piñera proyecto de resolución por La Araucanía que dividió a la oposición

“Solicitar a S.E. el Presidente de la República el más absoluto compromiso con el restablecimiento del imperio del derecho y con el ejercicio libre de las garantías constitucionales aseguradas por nuestra Carta Fundamental en la Región de La Araucanía...”.

Así parte la carta que este fin de semana le hicieron llegar al Presidente Sebastián Piñera los diputados oficialistas de La Araucanía: Jorge Rathgeb, Diego Paulsen, René Manuel, Miguel Mellado y Cristóbal Urruticoechea, dando cuenta del contenido del proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de marzo y que provocó duros cuestionamientos al interior de la oposición por el apoyo que recibió de parlamentarios de la DC e independientes, y frente al cual los PS se abstuvieron.

En el texto del proyecto, la Cámara solicita al Ejecutivo “la deducción de las acciones penales por delito terrorista en los casos en que las circunstancias lo ameriten y la disposición de un estado de excepción constitucional diverso al vigente, que permita a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad hacer frente al poder de fuego y la sofisticación que muestran los grupos violentistas que siembran el temor en la Macrozona Sur”.

En la resolución impulsada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, los parlamentarios abogan por “la utilización de la Ley N° 18.314 y a la dictación de los decretos que permitan la vigencia de un estado de excepción constitucional idóneo para hacer frente a la amenaza terrorista y al poder de fuego que exhiben quienes, bajo la apariencia de demandas ancestrales, buscan sembrar el temor y subvertir el orden constitucional”.

Aunque el jefe de bancada PS, Luis Rocafull, recalca que “los proyectos de resolución no tienen incidencia real”, lo cierto es que tras la votación hubo varios cruces de palabras entre los parlamentarios de la oposición por haber respaldado -aunque fuera por omisión- una iniciativa que varios interpretaban como un intento de militarización de la zona.

En efecto, el proyecto fue aprobado por cuatro parlamentarios de la bancada DC: Miguel Ángel Calisto, José Miguel Ortiz, Joanna Pérez y Jorge Sabag. Y también por los diputados independientes Pedro Velásquez, Pablo Lorenzini, Fernando Meza y René Saffirio.

En el PS, al menos 11 diputados se abstuvieron, entre ellos Jenny Álvarez, Daniela Ciccardini, Juan Luis Castro y Marcos Ilabaca. También lo hizo la diputada Emilia Nuyado (PS), quien señaló en su cuenta de Twitter que se cometió un error al marcar su votación y que se dio cuenta cuando ya había finalizado el proceso: “Todas y todos tienen claro que mi postura en este tema ha sido de rechazo al estado de sitio”, explicó Nuyado.

En conversación con La Tercera, la parlamentaria mapuche insistió señalando que “yo no voy a eludir mi responsabilidad de haberme abstenido, tuve una equivocación, estoy haciendo un trabajo telemático y no hay muy buena señal en este lugar donde me encuentro. No tuve la posibilidad de rectificar”.

“La verdad es que la abstención también es rechazo, quizás podría haber sido más claro votar en contra, pero los proyectos de resolución no tienen incidencia real”, recalcó , a su vez, a La Tercera el diputado Rocafull.