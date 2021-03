Diputados RN piden al gobierno mejorar bono para la clase media o advierten que apoyarán el tercer retiro de fondos AFP

No pasaron ni 24 horas desde que el Presidente Sebastián Piñera, en el marco del tercer aniversario del gobierno, anunció nuevas medidas de apoyo para la clase media para hacer frente a la pandemia del Covid-19, para que existieran cuestionamientos desde el propio oficialismo.

Ayer el Mandatario anunció la entrega de nuevos beneficios para la clase media. Entre ellos un bono de $ 400 mil, que puede subir a $ 600 mil dependiendo del número de integrantes del hogar. Podrán optar a él trabajadores con ingresos entre $ 400 mil y $ 2 millones, que hayan experimentado una reducción del 30%. Aunque no es un requisito excluyente, para acceder al bono se deberá contar preferentemente con Registro Social de Hogares (RSH).

También anunció que se pondrá disposición de las personas de clase media un préstamo solidario, sin intereses, con un año de gracia, el cual será pagadero en 4 cuotas al año, las cuales no podrán exceder del 5% de los ingresos anuales del trabajador. Para acceder a él se debe acreditar una caída de ingresos de al menos 30%, considerando para ello el empleo dependiente, boletas de honorarios e ingresos de empresas individuales. El monto que podrán solicitar las personas corresponde al 100% de la caída de ingresos formales, con un tope máximo de $ 650 mil por cuota.

Y finalmente, anunció la extensión del subsidio de arriendo que asigna un monto de hasta $ 250.000, por tres meses, para viviendas de hasta $ 600 mil.

Sin embargo, la medida no dejó conforme a los diputados de Renovación Nacional, Sofía Cid, Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum quienes sostienen que se debe hacer “un mayor esfuerzo” facilitando la entrega y cobertura del bono para la clase media.

El diputado Fuentes asegura que “marzo es un mes extremadamente complejo para los chilenos y aún más en medio de una pandemia. Por esta razón, la entrega del bono clase media debe llegar a todas esas personas que más lo necesitan, incluyendo a quienes no han recibido ningún beneficio por parte del Estado. Para ello es necesario eliminar la preferencia de estar en Registro Social de Hogares y que el bono parta desde los $500 mil sin restricciones”.

Por su parte, la diputada Cid indica que “para alcanzar ´la universalidad` se requiere aumentar el tope a 1.5 millones para no acreditar disminución en la renta. Esto debido a que hoy no solo tenemos un alto nivel de desempleo; sino que también la carga familiar ha aumentado, muchos hijos han tenido que ayudar a sus padres; también para apoyar a quienes han perdido sus ingresos informales; y además porque hasta antes de la pandemia, el 50% de los chilenos tenía ingresos por menos de $400 mil. Hoy es urgente que el beneficio llegue a la mayor cantidad de personas, incluyendo a la clase media”.

Eguiguren, en tanto, agrega que “es necesario avanzar en la universalidad del bono y que la entrega de este no sea decreciente a causa de la recepción de otros beneficios como el IFE o el Bono Covid 2021”.

¿Apoyo al tercer retiro?

El Presidente Piñera, además, hizo el anuncio de las nuevas medidas para la clase media en momentos en que sectores de la oposición están impulsando permitir un tercer retiro del fondo de pensiones, una medida que La Moneda se opone y que busca contrarrestar.

En ese sentido, los diputados de RN advierten que si el Ejecutivo no mejora la propuesta no les quedará otra alternativa que apoyar el tercer retiro. “En enero le solicitamos al gobierno que hiciera un único gran esfuerzo y entregara un bono clase media sin letra chica. Pese a ello, hace todo lo contrario y ofrece una ayuda llena de restricciones y que no representa un real apoyo para las familias chilenas. Si el Ejecutivo no es capaz de avanzar en la universalidad del beneficios, la aprobación del tercer retiro será la única alternativa”, asegura Fuentes.

Y agrega: “No nos dejan otra posibilidad”.

Por su parte, el diputado Sauerbaum añade que “quisiéramos un bono de clase media que fuera universal... el gobierno claramente presenta un proyecto que es insuficiente y es evidente que el tercer retiro se queda en una posición mucho más expectante y vamos a tener que evaluarlo”.

Mientras que Eguiguren indicó que “yo creo que la solución va por la propuesta de Joaquín Lavín. La propuesta de Joaquín Lavín si bien es cierto es una propuesta creativa, pero no por ello no es seria. Siento que es el camino que debemos seguir también si es que el gobierno no propone un bono como el que estamos solicitando”.

En la UDI, en tanto, diputados transmiten que la iniciativa de Piñera es positiva. Sin embargo, algunos evaluarán qué hacer respecto al tercer retiro, mientras que otros descartan apoyarlo. El diputado Melero sostiene que lo anunciado por el Mandatario “debiera ayudar a contrarrestar el argumento de que es necesario el tercer giro por falta de ayuda del Estado. Nunca va a poder el estado competir con los 34 mil millones de dólares ya girados de las AFP, pero deja en evidencia el enorme esfuerzo fiscal reconocido por el FMI de Chile por ir en ayuda de la gente con transferencias directas que superan los seis mil millones de dólares”.

En paralelo a los cuestionamientos de los diputados RN, otros parlamentarios del oficialismo anunciaron hoy que enviarán un proyecto de ley que recoge la idea del candidato presidencial y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que permite un retiro del fondo del seguro de cesantía.