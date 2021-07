Director del Servel asegura que primeros resultados de las primarias se conocerán cerca de las 20 horas y que estadísticas de participación “no son muy auspiciosas”

La mañana de este jueves, el director nacional del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, abordó en Radio Universo las elecciones primarias que se celebrarán este domingo, haciendo un llamado a los electores a votar y a seguir las medidas de autocuidado por la pandemia debido al coronavirus.

En los comicios se medirán Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC) por el pacto de Apruebo Dignidad; y Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (Ind) y Mario Desbordes (RN) por Chile Vamos. Se entregará a cada elector solo na sola papeleta, que está dividida en los dos bloques. Se puede votar solo por un candidato.

Pueden sufragar en estas elecciones los militantes de los partidos que llevan candidatos a esta primaria, y los independientes. Afiliados de colectividades que no participan en esta elección, están inhabilitados para sufragar.

Fusión de mesas llamado a revisar locales de votación

De cara a la elección, García detalló que hay elementos que se repiten con comicios anteriores que se han efectuado en medio de la pandemia, como las medidas sanitarias y que cada el elector debe llevar su propio lápiz de pasta azul. En cuanto a las novedades, indicó que es importante que cada votante revise bien sus datos en la página del Servel, pues en esta ocasión se fusionaron mesas y se redujeron los locales de votación, por lo que puede haberse modificado el lugar en el que le toque sufragar.

“En esta oportunidad se funden mesas, hay fusión de mesas, donde había 3 mesas, ahora va a pasar a haber una sola... Por lo tanto los electores deben estar atentos a que muy probablemente sus mesas estén refundidas con otras 2 ó 3 más”, sostuvo, agregando que “los locales de votación van a disminuir en esta elección primaria, es muy probable que a los electores el local de votación les haya cambiado”.

Un mensaje similar entregó el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, pidiendo a los votantes hacer una revisión previa de sus locales y mesas de votación. El secretario de Estado, además, aseguró que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley -redactado junto al Servel- para que los locales se asignen según cercanía al domicilio, de tal manera de fomentar la participación.

Participación: “estadísticas no muy auspiciosas”

En tanto, y sobre cuántas personas estima que irán a las urnas este domingo, García sostuvo que “las estadísticas no son muy auspiciosas”.

“Las primarias presidenciales del 2013 tuvieron una participación del orden del 22%, y la del 2017 la participación fue mas pobre aún, del orden del 13%, 14%,”, indicó. Esto se traduce en que 2013 votaron cerca de 3 millones y fracción de personas, y el 2017 unos 2 millones.

“No es un número con el que uno se pueda sentir muy satisfecho, pero no nos cansamos de llamar, de invitar y de convocar a que el electorado concurra a estas elecciones primarias que son también muy importantes”, dijo.

Sobre el proceso de conteo de votos, García precisó que los primeros resultados se sabrán a eso de las 20.00 horas del domingo, ya que “este va a ser un escrutinio relativamente rápido”.

“Estimamos que a eso de las ocho de la noche ya debiéramos tener un porcentaje del orden del 30 o 40% de las mesas escrutadas y, por lo tanto, ya mostrando una tendencia definitiva”, sostuvo.

En cuanto a la posible realización de primarias no legales que se ha discutido la Unidad Constituyente, como una medida previa antes de inscribir sus candidaturas presidenciales, García planteó que estas llamadas “primarias convencionales” finalmente “son una suerte de encuesta que hacen los propios partidos políticos”, pero “no tienen ningún sustento legal y, por lo mismo, el Servicio Electoral no participa en ellas (...) No tiene los efectos vinculante que tiene las primarias legales (...) pero entendemos que es una forma de consulta que no debe desmerecerse, pero no están amparadas por la ley. El Servel no participa de ellas ni interviene en la organización de las mismas”.