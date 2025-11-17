Distrito 15: Unidad por Chile logra un triunfo clave y se queda con tres escaños en O’Higgins

Con el 99,43% de las mesas escrutadas, el bloque Unidad por Chile se instaló como la fuerza dominante en el Distrito 15, en la Región de O’Higgins, al obtener tres de los cinco escaños en competencia.

El distrito está compuesto por Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requínoa.

La lista oficialista alcanzó más de 125 mil votos (36,67%), cifra que transformó su rendimiento global en una ventaja decisiva para la adjudicación de los cupos.

En ese contexto, el diputado Raúl Soto (PPD) se posicionó como la primera mayoría del distrito con un 18,76%, asegurando su reelección en la Cámara.

A él se suma Valentina Cáceres (Ind–FA), quien obtuvo un 7,5%, y Fernando Zamorano (PPD), quien accedió al tercer escaño del bloque con un 1,34%, favorecido por la aplicación del método D’Hondt.

En la oposición, Chile Grande y Unido reunió más de 73 mil votos (21,57%), lo que le permitió asegurar un cupo parlamentario. La representación quedó en manos de Natalia Romero (Ind–UDI), quien alcanzó un 9,98%, convirtiéndose en la candidata más votada de su lista.

El quinto escaño del distrito fue para Fernando Ugarte (Republicanos), del pacto Cambio por Chile, bloque que captó más de 61 mil votos (18,01%).

Con un 8,30%, Ugarte se consolidó como la primera mayoría de su bloque y aseguró la presencia republicana en un distrito donde la competencia estuvo fuertemente repartida.

Actualmente, los cinco cupos eran ocupados por Marta González (Ind–Frente Amplio), Diego Schalper (RN), Marcela Riquelme (Ind–Partido Radical), Natalia Romero y Raúl Soto , logrando estos últimos la reelección.