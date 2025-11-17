Distrito 23: Schubert y Ñanco mantienen su cupo, PDG logra escaño y Tomás Kast resultó electo por Evópoli en La Araucanía

La disputa parlamentaria en la Región de La Araucanía se vislumbraba compleja, con siete cupos parlamentarios para el distrito 23.

El distrito, principalmente urbano, concentra las comunas de Padre las Casas, Temuco, Carahue, Cholchol, Freire, Nueva Imperial, Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt, Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén y Villarrica.

En ese contexto, la distribución favorable hacia la derecha se mantendría con cuatro representantes, dos Republicanos, uno de Renovación Nacional y otro de Evópoli, mientras el oficialismo conseguiría solamente dos cupos por el PPD y el Frente Amplio. El Partido de la Gente (PDG), en tanto, ganaría un cupo gracias a la suma de sus candidatos.

Mientras tanto, entre los grandes perdedores se encontraría Amarillos, que perderían el cupo logrado antes por su líder, Andrés Jouannet. El otro presidente de partido que también saldría derrotado es el líder del PPD, el actual senador Jaime Quintana.

Con un 57,87 % de las mesas escrutadas, los legisladores escogidos hasta el momento serían los siguientes: Stephan Schubert (Rep), Cristián Neira (Rep), José Montalva (PPD), Ericka Coca Ñanco (FA), Tomás Kast (Evópoli), René García (RN) y Flor Contreras (PDG).

Detalle de los elegidos

De los diputados reelegidos, dos de los tres postulantes habrían logrado mantener su escaño: Schubert (Rep) y Ñanco (FA).

Mientras tanto, Cristián Neira (Rep) sería escogido gracias a la votación obtenida por Schubert, que sacó la primera mayoría en el distrito.

Mientras tanto, aunque Flor Contreras (PDG) resultó escogida gracias a la suma de todos los candidatos del Partido de la Gente.

Finalmente, Tomás Kast habría logrado un cupo para Evópoli a pesar de ser ubicado casi a última hora tras el rechazo de tomar aquel cupo dejado por su padre, el senador Felipe Kast, que no postuló a la reelección en La Araucanía.

También volvió a tomar un octavo período en la Cámara de Diputados René García (RN), quien había sido electo en siete ocasiones consecutivas entre 1990 y 2018.