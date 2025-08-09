SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Durán detalla plan de intervención en barrio Meiggs y llama a trabajar “colaborativamente sobre las diferencias”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana explicó que la estrategia contempla intervenciones progresivas para erradicar el comercio ilegal, desde la vía pública hasta las redes que lo abastecen.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
JAVIER SALVO/ATON CHILE

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó la estrategia que está desarrollando el gobierno para la recuperación del barrio Meiggs en Santiago, destacando la necesidad de coordinación con los municipios y organismos públicos.

En conversación con CHV Noticias expresó que las medidas corresponden a “intervenciones integrales que buscan recuperar el espacio público toda vez que allí se producen múltiples delitos e incivilidades que afectan a las personas, y que además se generan disputas por el uso del territorio de manera totalmente irregular

“Hay delitos anteriores, hay mafias organizadas que se dedican a su distribución, por lo que hemos definido la intervención en el espacio público, locales comerciales, y adicionalmente en los grandes grupos que están detrás”, señaló.

Según dijo el delegado presidencial, “la intervención en el sector de Meiggs viene desde hace largo tiempo, se han probado diversas estrategias y ha habido un esfuerzo institucional del conjunto del Estado para recuperar esta zona de Santiago”.

“Hemos concordado una estrategia que es progresiva. En la anterior gestión de Santiago hubo un tremendo esfuerzo, y como es tan difícil mantenerlo, se ha establecido una estrategia que lo que busca es recuperar pequeñas zonas, consolidarlas, y después recuperar otras”.

En ese sentido, Durán sostuvo que “hay que atacar todas las capas, comercio irregular en la calle, locales comerciales, bodegas y, detrás de esto, los grandes empresarios y mafias que administran esta cadena de negocio, y ahí juega un rol activo Aduanas, SII, Seremi de Salud y todos los organismos públicos que nos corresponde articular”.

Respecto al round protagonizado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que la intervención en Meiggs comenzó “al menos en 2022″, el delegado presidencial expresó que “lo que la gente espera de nosotros es que trabajemos colaborativamente sobre las diferencias”.

“Lo que ha dicho la ministra Vallejo es evidente: las intervenciones en Meiggs vienen de hace largo rato, incluso antes de la alcaldesa Hassler”, explicó, añadiendo que “han habido múltiples esfuerzos en el pasado, y es evidente que en nuestro gobierno ha habido no solo voluntad política, sino convicción y coordinación para enfrentar esto”.

Sin embargo, el delegado presidencial destacó la labor de los jefes comunales, indicando que tanto “el alcalde de Santiago, de Estación Central y los municipios son aliados estratégicos, ya que estos logran consolidar el espacio a través de funcionarios municipales de seguridad, estrategias de prevención situacional”.

Esto no es posible si no es colaborativamente, vamos a seguir en ese esfuerzo”, sentenció.

Lee también:

Más sobre:Gonzalo DuránBarrio MeiggsRMRegión MetropolitanaSantiagoEstación Central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Otro reproche a la Falange: organización que agrupa a partidos democratacristianos suspende a la DC por su apoyo a Jara

La Florida repartirá 5 mil dispositivos para geolocalizar mascotas perdidas y facilitar el contacto con los dueños

Detienen a sujeto que amenazó de muerte a alcalde de San Bernardo

Partido Republicano suspende militancia de concejal de La Serena que es investigado por acoso sexual

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Mujer muere en Chiguayante tras recibir disparos desde un vehículo

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Defensoría presentó amparo: joven iba a pasar un año preso porque su hermano suplantó su identidad

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Otro reproche a la Falange: organización que agrupa a partidos democratacristianos suspende a la DC por su apoyo a Jara
Chile

Otro reproche a la Falange: organización que agrupa a partidos democratacristianos suspende a la DC por su apoyo a Jara

La Florida repartirá 5 mil dispositivos para geolocalizar mascotas perdidas y facilitar el contacto con los dueños

Durán detalla plan de intervención en barrio Meiggs y llama a trabajar “colaborativamente sobre las diferencias”

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei
Negocios

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania
Tendencias

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”
El Deportivo

La sorprendente crítica de Cristiano Ronaldo al Balón de Oro: “Es ficticio”

Las heridas internas que dejó el mercado de pases y que nubla el futuro de Gustavo Álvarez en la banca de la U

La Jaula Bahamondes libera el plan de retiro: la figura chilena en la UFC incluye a la WWE como opción de futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

Tiroteo en Time Square deja al menos tres heridos y un adolescente detenido
Mundo

Tiroteo en Time Square deja al menos tres heridos y un adolescente detenido

“Cualquier decisión sin Ucrania es contraria a la paz”: Zelenski critica la próxima reunión entre Putin y Trump

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?