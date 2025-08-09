Partido Republicano suspende militancia de concejal de La Serena que es investigado por acoso sexual

El Partido Republicano comunicó la decisión de suspender la militancia del concejal de La Serena, Alejandro Astudillo, quien enfrenta una denuncia por acoso sexual.

A través de una declaración, la colectividad explicó: “Debido a una denuncia recibida en contra de un concejal de La Serena, cuyos hechos podrían ser constitutivos de transgresiones a los principios y estatutos de nuestro partido, se realizó una denuncia al tribunal supremo que decretó la suspensión inmediata de los derechos como militante, por el tiempo que requiera la tramitación de la denuncia”.

En esa línea, también expresaron: “Que los hechos denunciados sean investigados prontamente por las autoridades competentes y condenamos, como siempre, toda acción que contravenga nuestros principios y la integridad de las personas"

Acorde al medio local Mi Radio, la acusación contra Astudillo fue presentada hace algunos meses y es conocida al interior del municipio.