Eduardo Artés condiciona su apoyo a Jeannette Jara en segunda vuelta: “Tiene que cambiar su programa”
El candidato de izquierda señaló que "si (Jara) no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para más de lo mismo, para puro neoliberalismo día y noche, no, estamos cansados".
Eduardo Artés llegó hasta el colegio Santa María de Maipú para emitir su sufragio, ocasión en que condicionó un eventual apoyo a Jeannette Jara si es que la representante del oficialismo cambia su programa.
Artés dijo que “el apoyo en caso que no pasamos nosotros y pasa ella, va a ser muy simple: tiene que cambiar su programa”, añadiendo que “si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para más de lo mismo, para puro neoliberalismo día y noche, no, estamos cansados, no queremos más del neoliberalismo”.
“Llámese oficialismo o llámese la ultraderecha, ambos son neoliberales. El mal menor puede transformarse en mal mayor”, agregó, a la vez que apuntó que no le entregaría su apoyo “hasta que no esté dispuesta a cambiar algunas cosas”.
Respecto a los puntos que tendría que modificar, Artés afirmó que “en el primer programa, cuando fue como candidata a las primarias del oficialismo, planteaba ella la recuperación, la renacionalización del cobre, por ejemplo. Lo retiró. Póngalo de nuevo... Libertad a los presos políticos, seguridad alimentaria y podemos conversar”.
De todas formas, el candidato presidencial descartó formar parte de un eventual gobierno de Jara.
