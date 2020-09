“El Apruebo superará el 80%”: Pablo Longueira manifiesta en carta abierta que irá como candidato a Convención Constituyente

Su regreso a la primera línea de la política ha sido en su estilo: directo y sin guardarse nada. A propósito del feriado de Fiestas Patrias, Pablo Longueira Montes hizo circular un texto llamado Una reflexión en familia para estas Fiestas Patrias. En él, vuelve a referirse al próximo plebiscito constitucional del 25 de octubre y se atreve a dar un vaticinio.

“El Apruebo superará el 80%”, plantea el exparlamentario. “Y espero, sinceramente, por el bien de nuestros hijos y nietos, que supere el 85%”.

Para Longueira, esto se debe a que las personas jóvenes que simpatizan con la derecha no tienen temor a votar Apruebo. “Porque no tienen temor a defender sus ideas con argumentos y no con campañas del terror que no asustan a nadie. Hoy, en Chile, la inmensa mayoría de los hogares tienen televisor. Todos ven diariamente como la gente se muere de hambre en Venezuela y como se violan los derechos humanos todos los días. No es necesario recordárselos en la campaña del Rechazo”.

En su mensaje, Longueira apela sobre todo a la clase media. “El Apruebo superará el 80% porque la inmensa mayoría de los hogares de clase media de derecha en Chile están por el Apruebo. ¿Por qué? Porque hoy, en miles de hogares de nuestra clase media, gracias precisamente a la Constitución del 80, hay profesionales que son los primeros en sus familias. Porque hoy sus familias tienen acceso a bienes y servicios que sus padres jamás soñaron tener”.

Además, Longueira aprovechó la oportunidad para apoyar una eventual candidatura presidencial de Joaquín Lavín, apelando -como ha sido su línea característica- al apoyo de los sectores populares. "Las personas de derecha que conquistamos en poblaciones y campamentos, y que todavía viven inexplicablemente bajo la línea de la pobreza, siguen confiando en nuestras ideas. Ellos esperan que algún día, con la ayuda del Estado, puedan tener más y mejores oportunidades para llevar una vida más digna. Ellos sueñan ver que personas como Joaquín Lavín sean Presidente, porque quieren mayor integración social. Quieren que el beneficio del innegable progreso del país se distribuya en forma más justa. Ellos también votarán Apruebo.

Cómo no, en su carta, Longueira aprovechó de repasar a la izquierda. “La noche del 15 de noviembre, la violencia de la izquierda no democrática del país, que pretendía botar al Presidente elegido democráticamente, no logró su objetivo. Esa noche se legitimó un camino institucional firmado por el Gobierno y el Parlamento, en un gran acuerdo denominado “Por la Paz Social y Nueva Constitución””.

El líder gremialista señaló otro motivo, que las Constituciones “cumplen un ciclo”, y lo detalló usando un ejemplo que sacó ronchas en Chile Vamos. “Se terminó la Constitución del 80 antes del Plebiscito del 25 de octubre. Por eso decidí volver. Porque se aprobó una Reforma completamente Inconstitucional. Me refiero a la del retiro del 10% de los fondos de pensiones. No estaba en contra de ese retiro si se hubiese resuelto democráticamente de acuerdo a la Constitución que prometieron o juraron todos los Parlamentarios y el Ejecutivo respetar”.

Candidato a la Convención

Como ha insistido, Longueira plantea que el plebiscito es “innecesario", y que se debiera ir de inmediato a una Convención Constitucional, lo volvió a reiterar. “No tengo ningún temor en ir a defender a una Convención nuestras ideas para hacer una Nueva Constitución a partir de la actual”.

Lo de ir a “defender a una Convención” no lo planteó como eufemismo. Él mismo señaló que va a postularse para ser miembro de la instancia. “Volví para ser candidato a Convención en el distrito de diputados más adverso a nuestras ideas. Volví para competir por la presidencia de la UDI porque lucharé por la unidad de la derecha para que demos una batalla de pie y en grande. Para que juntos saquemos más del 50% de los Convencionales”.

Además, manifestó su confianza en que si Chile Vamos y el Partido Republicano unen fuerzas, sacarán más de un tercio de los miembros de la Convención. “En la última elección de Diputados del año 2017, ChileVamos fue unido y sacamos un 38,99% de los votos. Pero a diferencia de esa elección, a este Plebiscito del 25/O, los partidos de derecha van todos divididos. Por lo tanto, el Rechazo no tiene como superar el 33%”.