Política

El ascendente rol de Javier Albornoz (PC) en la campaña de Jeannette Jara

El integrante de la comisión política del PC y esposo de la senadora Pascual se sumó desde hace unos días al triunvirato que diariamente coordina la cruzada electoral de la exministra, bajo un rol operativo que sirve de apoyo para Quiroga y Millaquén.

David TralmaPor 
David Tralma
Javier Albornoz, Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona.

En los hechos, a cargo de la campaña de Jeannette Jara están el jefe de la estrategia, Darío Quiroga (independiente), y el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS). Sin embargo, en estos días los presidentes de los partidos del oficialismo e inquilinos de Londres 76 han visto surgir con fuerza a otro dirigente: el comunista Javier Albornoz (57).

El integrante de la comisión política del Partido Comunista (PC), y esposo desde el 2012 de la senadora Claudia Pascual (PC), ha jugado un rol durante toda la aventura electoral de la exministra del Trabajo. Sin embargo, fue cerca de Fiestas Patrias cuando fue ungido internamente como jefe del centro de operaciones y principal soporte de Millaquén y Quiroga.

Los tres coordinan el equipo de Jara compuesto por la encargada de programa, Camila Miranda (FA); de despliegue territorial, Nicole Cardoch (PS); de avanzada, Javiera Milla (independiente); de datos, Daniel Núñez, y de comunicaciones, Susana González (PC), una de las principales orejeras de la abanderada presidencial y exjefa de gabinete de la ministra Camila Vallejo.

La tríada Quiroga-Millaquén-Albornoz ha ganado más espacio por estos días y son ellos quienes cada domingo se reúnen de manera telemática con los jefes de los partidos, citas a las que ya no asiste Jeannette Jara.

Antes de esto Albornoz respaldó en funciones operativas al sociólogo Darío Quiroga en el equipo de estrategia. Durante las primarias, en tanto, lideró el equipo a cargo del despliegue territorial.

Del aparato comunista

Cuando Javier Albornoz llegó al comando de Jeannette Jara no generó sorpresas. Bajo su rol de encargado territorial del PC, su paso a dirigir el equipo de despliegue en las primarias fue visto como algo natural.

Tampoco sorprendió que fuera uno de los primeros confirmados por Jara para mantenerse en el equipo de comando luego de ganar la primaria, junto con los otros comunistas del aparato que han tomado fuerza: los también integrantes de la comisión política Daniel Núñez y la secretaria general, Bárbara Figueroa, así como quien comanda las finanzas de Jara, el experto electoral de la tienda de Vicuña Mackenna 31, Pablo Monje.

Más allá de Pascual -por razones evidentes-, Albornoz es cercano a la generación de recambio -en su momento denominada como los “sub-50”-, donde también están Núñez y el exministro Marcos Barraza -quienes crecieron juntos bajo el alero de las Juventudes Comunistas-, aunque también ha apuntalado a nuevos liderazgos dentro de la colectividad, como la diputada Daniela Serrano.

En la época en que el PC debatió entre Jara y Daniel Jadue para la candidatura presidencial, Albornoz respaldó a la exministra del Trabajo, aunque en la comisión política recuerdan que buscó tomar distancia de los polémicos enfrentamientos que surgieron por esas fechas.

Javier Albornoz (a la izquierda) y la comisión política del PC en reunión con el Presidente Boric.

Bajo esa lógica, con Lautaro Carmona, timonel del PC que ha incomodado a Jara, mantiene una buena relación, pues ambos forman parte del engranaje clave con el que funciona el partido.

Antes de embarcarse en la campaña Albornoz fue jefe de organización del Partido Comunista, cargo que hoy ostenta Daniel Garrido -más cercano a Jadue- y que, en la práctica, opera como la columna vertebral de la tienda de la hoz y el martillo.

Bajo ese rol fue en 2023 el coordinador de la campaña de consejeros constitucionales, donde el PC consiguió la victoria en dos escaños -ante un tsunami electoral del Partido Republicano-, mediante Karen Araya y Fernando Viveros.

