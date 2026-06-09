Bancada de RN opta por la libertad de acción de sus diputados para enfrentar votación de AC contra Grau en la Cámara

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) zanjó de manera unánime dar libertad de acción a sus diputados al momento de enfrentar la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), en la Cámara Baja.

La determinación fue dada a conocer por el jefe del comité de los parlamentarios de la colectividad oficialista, Diego Schalper, a través de una publicación en sus redes sociales.

“Como comité de RN hemos tomado la decisión unánime de que nuestros diputados tengan libertad de acción respecto de la votación de la acusación constitucional”, escribió en su cuenta de X.

La alternativa había sido deslizada previamente este mismo martes, en Desde La Redacción de La Tercera por la diputada Ximena Ossandón.

“Yo creo que la libertad de acción va a ser nuestro camino, el más sano. Probablemente nos van a acusar de una infinidad de cosas, pero yo creo que con esto estamos siendo lejos el partido más leal a los ministros del presidente Kast ”, dijo en el diálogo.

La congresista de RN, eso sí, planteó -a título personal- que “el tema político hoy día es tremendamente relevante, porque recordemos que desde el jueves en adelante los únicos ministros acusables constitucionalmente van a ser los ministros del presidente Kast”.

Para Ossandón, el libelo acusatorio contra Grau es “un disparo en las piernas, porque con esta megarreforma el día de mañana el ministro Quiroz se equivoca en una predicción (...) lo pueden acusar constitucionalmente".

Con todo, la decisión de Renovación Nacional llega luego del crispado ambiente entre sus filas. Esto, porque si bien existen posturas como la de Ossandón, hubo otros diputados que sí firmaron la acusación.

3 DE MARZO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La ofensiva opositora contra el ex jefe de la billetera fiscal de la administración de Gabriel Boric fue ingresada este lunes al Congreso por Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano.

Previo a su eventual votación en la Cámara, el libelo -de 60 páginas y cuatro capítulos- será analizado por la comisión revisora, que quedó conformada por mayoría de oposición.

Hasta ahora, se mantiene la incertidumbre si de llegar a votación en Sala, luego de su revisión, el oficialismo tiene los votos para aprobar la acción contra el frenteamplista.