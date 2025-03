El desencuentro entre de Urresti y Pascual ante advertencia de la senadora PC sobre retrocesos en la reforma al sistema político

El debate de la reforma al sistema político continúa discutiéndose en la comisión de Constitución del Senado. Pese a que hay un amplio consenso sobre medidas urgentes para combatir la fragmentación en el Congreso, la amenaza a los escaños de algunas colectividades genera aprensiones en el diálogo. Así lo ha manifestado desde un principio el Partido Comunista (PC) y tiendas independientes que podrían desaparecer con la aprobación de la norma.

En la sesión de este lunes, la senadora integrante de la comisión, Claudia Pascual (PC), reiteró las críticas comunistas ante la reforma, lo que generó un desencuentro con el presidente de la instancia, Alfonso de Urresti (PS).

En una indicación fallida de Pascual por suprimir el corazón de la reforma –el umbral mínimo de 5% para conseguir un escaño en el Parlamento– la legisladora argumentó que “vulnera la proporcionalidad de la representación de los ciudadanos y las ciudadanas cuando eligen candidaturas dentro de los partidos”.

La senadora calificó el proyecto como una “no reforma al sistema político. Es la instalación en la Constitución de aspectos electorales, de la ley electoral, y no una reforma más profunda”.

“Hay que tener un sistema de partidos que oferten ideas programáticas de sociedad distintas, no una especio de me peleo con el compañero de al lado y termino formando un nuevo partido. Finalmente, yo insisto que no es una propuesta que finalmente vaya a atacar eso, lo que va a hacer es más bien excluir visiones de país, del Parlamento, e incluso puede ser aún más restrictivo que lo que ya se le criticaba al sistema electoral binominal, que no permitía la diversidad de visiones de país expresadas en el Parlamento”, remarcó.

En esa línea, Pascual advirtió retrocesos con la norma y manifestó su molestia con el rápido rechazo a la indicación que presentó.

Ante esto, el senador de Urresti manifestó: “Todos tenemos el diagnóstico que la fragmentación le está haciendo un tremendo daño al sistema político y al país, no al gobierno de turno. Yo lo he resaltado, que creo que esto es una buena reforma porque no es para beneficiar al gobierno de turno, donde obviamente está desatada la discusión política de gobierno-oposición, sino que es un acuerdo amplio y transversal que lo vimos con una votación enorme para los nuevos parlamentos, donde yo aspiro a que quien democráticamente gane este país tenga la representación correspondiente, el equivalente en el parlamento, y no hoy día como tenemos una fragmentación brutal. Desde mi punto de vista eso es responsabilidad política. Hemos dado, senadora Pascual, todas las garantías en esta comisión”.

Y zanjó: “Creo que buscar otras intenciones a lo que cada uno pretende, no es democrático”.

Así las cosas, la indicación de Pascual que pretendía echar abajo el umbral mínimo fue rechazada con dos votos en contra.