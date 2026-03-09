El diseño de Kast ad portas de asumir el mando

Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast entrega declaraciones en el patio de Las Camelias en el Palacio La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric Diego Martin/Aton Chile

Este lunes, cerca de las siete de la tarde, José Antonio Kast abandonó por última vez la casona de la Gloria 88 donde, durante los últimos tres meses, coordinó la conformación de su gobierno.

El inmueble será entregado este domingo y en los últimos días ya ha empezado a ser desocupado por el equipo del presidente electo y las futuras autoridades de su gabinete. Esto, a solo horas del cambio de mando y mientras Kast afina los últimos detalles para su asunción el 11 de marzo.

Pese a que en los últimos días el proceso se ha visto marcado por la trama por el cable submarino chino que, el martes pasado, terminó abruptamente con una biltareal del presidente electo con el actual mandatario, Gabriel Boric, y desató de manera inédita el quiebre del proceso de cambio de mando, este domingo el futuro jefe de Estado decidió bajar el tono y concurrir una última vez una reunión con su antecesor.

El encuentro marcó un cambio en el diseño de Kast de cara a la ceremonia de este miércoles. Si bien, en el entorno del fundador republicano mantuvieron la decisión de no continuar con las bilaterales pendientes y recalcan que el diagnóstico negativo del proceso y la determinación de levantar una auditoría se mantienen, de igual forma reconocen que la última cita con Boric se trató de una señal para no seguir ensuciando los últimos días de traspaso.

De hecho, este martes se realizará un último encuentro entre los miembros del gabinete entrante y saliente. Se trata de una reunión de la cartera de Defensa en la que participarán la actual ministra, Adriana Delpiano, y su sucesor, Fernando Barros.

En el entorno de Kast, en todo caso, recalcan que se trata de una reunión obligatoria por la naturaleza del ministerio, para traspasar información de carácter reservado, y que en ningún caso significa que se retomará el resto de las bilaterales.

De igual forma, la postura adoptada por Kast el domingo fue celebrada por varios dirigentes del sector, como el presidente de su partido, Arturo Squella, y los timoneles de RN y la UDI, Rodrigo Galilea y Guillermo Ramírez, respectivamente.

En la interna, en tanto, reconocen que sirvió para descomprimir los últimos días del traspaso y mantener un buen tono con la futura oposición en los primeros días de administración.

Con ello, el foco de Kast ha estado en preparar los últimos detalles para su llegada a La Moneda este miércoles. Durante este lunes, por ejemplo, monitoreó de cerca la instalación de su subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien se transformó en la primera autoridad de la futura administración en asumir sus funciones.

En paralelo, junto a su equipo también estuvo coordinando las reuniones bilaterales que sostendrá durante toda la jornada de este martes en el Palacio Cousiño, en el marco de la antesala del cambio de mando con algunas de las autoridades extranjeras que asistirán a la ceremonia en el Congreso.

Entre ellos, está confirmado el encuentro con el rey de España, Felipe VI, pasado el mediodía, y también con algunos mandatarios latinoamericanos, como Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá). Las citas se extenderán desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

En todo caso, los jefes de Estado de mayor notoriedad como Javier Milei (Argentina) y Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil) llegarán al país durante la noche del martes. En el caso del líder brasileño, la Oficina del Presidente Electo (OPE) estuvo gestionando en las últimas horas una reunión, la que se concretará durante la jornada del miércoles.

El objetivo es abordar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, respaldada por Chile, Brasil y México.

Las últimas horas de Kast

Con eso pendiente, en la OPE ya han empezado a desocupar la casona de la Gloria 88, donde Kast se instaló tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

En ese contexto, ha sido el próximo administrador de La Moneda y amigo de Kast, Julio Feres, quien se ha encargado de preparar el Palacio para la llegada del republicano y dejar habilitado el mismo 11 de marzo el espacio donde Kast se instalará a vivir junto a su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola.

La noche anterior, en tanto, está programado que el futuro mandatario se aloje en Cerro Castillo, junto a su familia y colaboradores más cercanos para preparar el cambio de mando. Desde ahí, afinará el discurso que entregará el miércoles en la noche, junto a su equipo de comunicaciones y contenidos, liderado por Cristián Valenzuela, y al que se han sumado refuerzos como el cientista político José Ignacio Palma.

La alocución se espera que dure entre 15 y 20 minutos y -entre otras cosas- buscará reforzar el relato de “gobierno de emergencia” instalado durante la campaña presidencial.

En paralelo, este martes se dará a conocer un video en redes sociales en el que se le dará un cierre al periodo de transición. El registro será similar al con el que se dio a conocer el de la foto oficial y dará cuenta del despliegue de Kast como presidente electo. Esto, bajo la idea de que “hicimos mucho, pero mañana (miércoles) partimos”, marcando una frontera clara de que recién este 11 de marzo empieza el gobierno.

Junto con ello, otro de los detalles que se han estado trabajando en las últimas horas es la primera actividad que sostendrá Kast como presidente en ejercicio: la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar, ubicado en la comuna de Ñuñoa, que se realizará después de sus bilaterales en Cerro Castillo.

Tras ello, la idea es que se dirija a La Moneda para preparar el discurso y lo que será la firma de los primeros decretos de su gestión. Entre ellos, la nominación del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, cargo que será asumido por Alberto Soto, la declaración de alerta sanitaria por las listas de espera en salud, junto con otras medidas en materia de seguridad como segregación carcelaria, control migratorio, entre otras.

Durante el jueves, en tanto, a las 11 de la mañana participará de la “Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el nuevo Gobierno”, en la Catedral Metropolitana, mientras que para el fin de semana se evalúa su primera visita a la zona de emergencia por los incendios, en las regiones de Biobío y Ñuble.

Durante los próximos días, además parte del nuevo gabinete sostendrá sus primeras actividades públicas en el cargo. Por ejemplo, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, será la primera en participar del ciclo “Conoce a tu ministro”, de Icare, el viernes 13 de marzo. Para la instancia, ya están confirmados también José García (Segpres) y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores).