SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El diseño de Kast ad portas de asumir el mando

    El presidente electo decidió bajar el tono con la actual administración y focalizarse en los últimos detalles de su arribo a La Moneda. No solo ha estado preparando su discurso, sino también las bilaterales con las autoridades extranjeras invitadas y el cierre del periodo de transición.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast entrega declaraciones en el patio de Las Camelias en el Palacio La Moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este lunes, cerca de las siete de la tarde, José Antonio Kast abandonó por última vez la casona de la Gloria 88 donde, durante los últimos tres meses, coordinó la conformación de su gobierno.

    El inmueble será entregado este domingo y en los últimos días ya ha empezado a ser desocupado por el equipo del presidente electo y las futuras autoridades de su gabinete. Esto, a solo horas del cambio de mando y mientras Kast afina los últimos detalles para su asunción el 11 de marzo.

    Pese a que en los últimos días el proceso se ha visto marcado por la trama por el cable submarino chino que, el martes pasado, terminó abruptamente con una biltareal del presidente electo con el actual mandatario, Gabriel Boric, y desató de manera inédita el quiebre del proceso de cambio de mando, este domingo el futuro jefe de Estado decidió bajar el tono y concurrir una última vez una reunión con su antecesor.

    El encuentro marcó un cambio en el diseño de Kast de cara a la ceremonia de este miércoles. Si bien, en el entorno del fundador republicano mantuvieron la decisión de no continuar con las bilaterales pendientes y recalcan que el diagnóstico negativo del proceso y la determinación de levantar una auditoría se mantienen, de igual forma reconocen que la última cita con Boric se trató de una señal para no seguir ensuciando los últimos días de traspaso.

    De hecho, este martes se realizará un último encuentro entre los miembros del gabinete entrante y saliente. Se trata de una reunión de la cartera de Defensa en la que participarán la actual ministra, Adriana Delpiano, y su sucesor, Fernando Barros.

    En el entorno de Kast, en todo caso, recalcan que se trata de una reunión obligatoria por la naturaleza del ministerio, para traspasar información de carácter reservado, y que en ningún caso significa que se retomará el resto de las bilaterales.

    De igual forma, la postura adoptada por Kast el domingo fue celebrada por varios dirigentes del sector, como el presidente de su partido, Arturo Squella, y los timoneles de RN y la UDI, Rodrigo Galilea y Guillermo Ramírez, respectivamente.

    En la interna, en tanto, reconocen que sirvió para descomprimir los últimos días del traspaso y mantener un buen tono con la futura oposición en los primeros días de administración.

    Con ello, el foco de Kast ha estado en preparar los últimos detalles para su llegada a La Moneda este miércoles. Durante este lunes, por ejemplo, monitoreó de cerca la instalación de su subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien se transformó en la primera autoridad de la futura administración en asumir sus funciones.

    En paralelo, junto a su equipo también estuvo coordinando las reuniones bilaterales que sostendrá durante toda la jornada de este martes en el Palacio Cousiño, en el marco de la antesala del cambio de mando con algunas de las autoridades extranjeras que asistirán a la ceremonia en el Congreso.

    Entre ellos, está confirmado el encuentro con el rey de España, Felipe VI, pasado el mediodía, y también con algunos mandatarios latinoamericanos, como Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y José Raúl Mulino (Panamá). Las citas se extenderán desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

    En todo caso, los jefes de Estado de mayor notoriedad como Javier Milei (Argentina) y Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil) llegarán al país durante la noche del martes. En el caso del líder brasileño, la Oficina del Presidente Electo (OPE) estuvo gestionando en las últimas horas una reunión, la que se concretará durante la jornada del miércoles.

    El objetivo es abordar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, respaldada por Chile, Brasil y México.

    Las últimas horas de Kast

    Con eso pendiente, en la OPE ya han empezado a desocupar la casona de la Gloria 88, donde Kast se instaló tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

    En ese contexto, ha sido el próximo administrador de La Moneda y amigo de Kast, Julio Feres, quien se ha encargado de preparar el Palacio para la llegada del republicano y dejar habilitado el mismo 11 de marzo el espacio donde Kast se instalará a vivir junto a su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola.

    La noche anterior, en tanto, está programado que el futuro mandatario se aloje en Cerro Castillo, junto a su familia y colaboradores más cercanos para preparar el cambio de mando. Desde ahí, afinará el discurso que entregará el miércoles en la noche, junto a su equipo de comunicaciones y contenidos, liderado por Cristián Valenzuela, y al que se han sumado refuerzos como el cientista político José Ignacio Palma.

    La alocución se espera que dure entre 15 y 20 minutos y -entre otras cosas- buscará reforzar el relato de “gobierno de emergencia” instalado durante la campaña presidencial.

    En paralelo, este martes se dará a conocer un video en redes sociales en el que se le dará un cierre al periodo de transición. El registro será similar al con el que se dio a conocer el de la foto oficial y dará cuenta del despliegue de Kast como presidente electo. Esto, bajo la idea de que “hicimos mucho, pero mañana (miércoles) partimos”, marcando una frontera clara de que recién este 11 de marzo empieza el gobierno.

    Junto con ello, otro de los detalles que se han estado trabajando en las últimas horas es la primera actividad que sostendrá Kast como presidente en ejercicio: la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar, ubicado en la comuna de Ñuñoa, que se realizará después de sus bilaterales en Cerro Castillo.

    Tras ello, la idea es que se dirija a La Moneda para preparar el discurso y lo que será la firma de los primeros decretos de su gestión. Entre ellos, la nominación del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, cargo que será asumido por Alberto Soto, la declaración de alerta sanitaria por las listas de espera en salud, junto con otras medidas en materia de seguridad como segregación carcelaria, control migratorio, entre otras.

    Durante el jueves, en tanto, a las 11 de la mañana participará de la “Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el nuevo Gobierno”, en la Catedral Metropolitana, mientras que para el fin de semana se evalúa su primera visita a la zona de emergencia por los incendios, en las regiones de Biobío y Ñuble.

    Durante los próximos días, además parte del nuevo gabinete sostendrá sus primeras actividades públicas en el cargo. Por ejemplo, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, será la primera en participar del ciclo “Conoce a tu ministro”, de Icare, el viernes 13 de marzo. Para la instancia, ya están confirmados también José García (Segpres) y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores).

    Más sobre:José Antonio KastEarly AccessCambio de MandoGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Lo más leído

    1.
    Presidencia del Senado: Núñez (RN) corre con estrecha mayoría ante falta de acuerdo

    Presidencia del Senado: Núñez (RN) corre con estrecha mayoría ante falta de acuerdo

    2.
    Ad portas del cambio de mando: retiran retratos oficiales del Presidente Boric desde La Moneda

    Ad portas del cambio de mando: retiran retratos oficiales del Presidente Boric desde La Moneda

    3.
    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    4.
    Jara y Tohá sí, Siches no y Jackson tal vez: quiénes irán a la comida de despedida de Gabriel Boric

    Jara y Tohá sí, Siches no y Jackson tal vez: quiénes irán a la comida de despedida de Gabriel Boric

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas
    Chile

    Fiscalía pide prisión preventiva contra Manuel Guerra y exfiscal pasa a la ofensiva al declarar por más de cuatro horas

    Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

    Subsecretario Víctor Orellana: “El fin del CAE y la condonación van a ocurrir, es ineludible para Chile”

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas
    El Deportivo

    Charles Aránguiz preocupa en la U: sale lesionado ante Universidad de Concepción y amplía la larga lista de bajas

    “Me falta un codo más claro”: así operó el VAR en el polémico golpe de Cristián Cuevas ante O’Higgins

    En vivo: La U recibe a Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast
    Mundo

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Iraníes salen de forma masiva a las calles para respaldar al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA