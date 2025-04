El duro cruce entre Mirosevic y Schalper en comisión de RREE: “Usted no está aquí en calidad de aduana del gobierno”

Un fuerte cruce se produjo la tarde de este martes en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados, entre el presidente de la instancia Vlado Mirosevic (PL) y el diputado RN, Diego Schalper.

Todo ocurrió porque mientras desde la oposición buscaban la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para que explicara cómo actuara el gobierno frente al alza de aranceles impuesto por el presidente de Estadios Unidos, Donald Trump, el parlamentario liberal se negó a solicitar su asistencia a la instancia legislativa.

“La razón por la cual no está el canciller es porque yo -a mí me quedan tres sesiones - mientras yo sea presidente de la comisión no lo voy a invitar a no ser de que el canciller quiera venir”, expuso Mirosevic.

Y siguió: “Mientras yo sea presidente de la comisión no va a venir, y por qué no va a venir, porque el canciller hoy no tiene nada que dar explicaciones, porque el que impuso literalmente el arancel no es el canciller, y hay que darle espacio para las conversaciones diplomáticas”.

Posteriormente, Mirosevic se dirigió al diputado RN. “Mientras yo sea presidente, me quedan dos sesiones, después de eso el diputado Schalper podrá presionar a que venga”.

A su turno Schalper respondió con fuerza. “Yo le agradezco que usted se sincere en su posición, para que aquellos que estamos en contra le podamos decir que nos parece inaceptable su posición”.

El parlamentario RN continuó y sostuvo “que usted diga aquí que unilateralmente decidió que esta comisión no tenía la posibilidad de escuchar al canciller, no respecto de su responsabilidad de la decisión de Estados Unidos, evidentemente nadie aquí es tan ridículo que pueda pensar una cosa así, sino que nos digan qué van a hacer para enfrentar esta coyuntura (...) y que tengamos la posibilidad, en la instancia oficial que tenemos, de preguntarle a nuestro interlocutor con el gobierno, qué es lo que va a hacer, es lo que yo hubiera esperado de su parte usted cautelara”.