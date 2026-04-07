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    Política

    El enredo en la oposición por quién asume el liderazgo

    A casi un mes de la llegada al poder del Presidente Kast, en el sector reconocen que aún no aparecen rostros claros que lideren las ofensivas que levanten contra La Moneda. De todas formas, desdramatizan con que aún llevan poco tiempo y que, al menos, ya existe una coordinación entre partidos.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 6 de abril 2026. Reunion de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de partidos de oposicion. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La aparición de liderazgos opositores claros al inicio de cada gobierno es un tema que suele generar debate dentro de los partidos que ejercen como resistencia a la administración de turno. En este periodo del Presidente José Antonio Kast no es la excepción.

    Pese a llevar menos de un mes de gobierno, desde La Moneda se han coordinado distintas ofensivas en el Congreso, que muchas veces han dejado “fuera de juego” a la oposición. Frente a esto, desde el sector se decidió establecer una organización semanal entre los partidos que hace solo semanas sostuvieron a la administración del expresidente Gabriel Boric. Esto, sin embargo, se ha realizado sin establecer un -o más- rostros para hacer frente a Kast.

    Así lo reconoce el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien aseguró que “es efectivo que no hay liderazgos (claros). En este gobierno hay fuego amigo y autogoles, lo que ha contribuido a invisibilizar a líderes de las oposiciones”.

    “Más allá de que el gobierno se auto-provoque zancadillas, debemos tratar de tener, en el primer semestre, tener voceros que encaucen el malestar”, agregó.

    Hasta ahora hay quienes han empujado en el sector revitalizar los liderazgos de Gabriel Boric y la excandidata presidencial del sector, Jeannette Jara, algo que genera resistencia incluso entre exautoridades del Ejecutivo, quienes consideran que la primera etapa de la oposición a Kast se debe ordenar desde el Congreso.

    La misma tesis compartió el propio exmandatario, quien pese a conformar su fundación, diseñó una estrategia para evitar los debates de la contingencia durante los primeros meses del gobierno de Kast.

    11/03/2026 - PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE RETIRA DEL PALACIO DE LA MONEDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En el caso de Jara, pese a que ella ha estado activa en la agenda pública y cuestionando las propuestas del Presidente, su nombre también genera cierta resistencia, incluso dentro de su propia tienda, el Partido Comunista.

    28-03-2026 JEANNETTE JARA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El timonel del PC, Lautaro Carmona, afirmó en el podcast “Cómo te lo explico” que “sería otro error mío, en un medio, instalar un nombre (de liderazgo en la oposición). Sería abusivo respecto a los que no instalé. Eso no me parece”.

    FOTO: Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Ese liderazgo, añadió, “no lo define el PC. Los liderazgos no los define un partido. El partido puede proponer, postular, poner a disposición un cuadro”.

    “Yo creo que hoy está pendiente, desafiado, evaluar la experiencia porque tenemos una obligación con Chile. Hecha esa evaluación, actualizar los planteamientos que son propuestas programáticas y de ahí van a surgir los liderazgos del caso”, finalizó en esa oportunidad el líder del PC.

    Oposición sale a desdramatizar

    En este contexto, desde la oposición han buscado desdramatizar el debate respecto de la falta de liderazgos en el sector.

    La senadora Beatriz Sánchez (FA), de hecho, indicó a este medio que “desdramatizo totalmente. El gobierno asumió recién y nosotros sufrimos una derrota. Tenemos que encontrar nuestro espacio, ver bien nuestras relaciones internas, cómo se instalaba el gobierno y sus prioridades”.

    “En esa conversa van surgiendo los liderazgos y cada uno va encontrando su lugar. Lo desdramatizo en el sentido de que yo no esperaba que luego de la derrota estuviéramos súper organizados”, agregó.

    Esto último lo dijo en referencia a la coordinación semanal de las directivas de los partidos de oposición, instancia que buscan replicar entre las bancadas de senadores y diputados, según se acordó en una reunión que hubo en el PS este lunes.

    Esto mismo lo mencionó el diputado Gonzalo Winter (FA): “Veo que en el Congreso estamos bastante articulados, que se juntan todas las semanas los presidentes de los partidos. Ahora bien, la oposición no debe precipitarse, porque acaba de perder las elecciones por una diferencia importantísima. Cualquier opción que tome la oposición debe partir desde esa base”.

    Desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza también bajó el perfil a la discusión. “La oposición ha ido de menos a más, se está articulando, está teniendo propósitos comunes. No creo que esto se traduzca en un liderazgo en particular. La oposición tiene identidades y su riqueza está precisamente en su pluralidad. No existe un solo tipo de liderazgo”, aseguró.

    21/10/2025 - MARCOS BARRAZA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La diputada Gael Yeomans, jefa de bancada del FA, afirmó en tanto que “liderazgos hay de sobra en la oposición, ese no es el problema. Tenemos el desafío de lograr tener unidad y para eso el diálogo y la agenda común es lo que debemos construir. Ahí irán surgiendo liderazgos que logren caracterizar esa unidad”.

    También del FA, la diputada Consuelo Veloso dijo que hoy sí “existen bastantes liderazgos en la oposición” y mencionó a Gonzalo Winter y los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini como alternativas.

    Diputada Consuelo Veloso quedó como imputada por delito de conducción en estado de ebriedad.

    Y añadió: “Lo que pasa es que, a pocas semanas de que asumiera el gobierno, los esfuerzos han estado en poder coordinar esfuerzos para dar este paso desde ser coalición de gobierno a ser oposición”.

    Más sobre:OposiciónPSFAPCPPDJosé Antonio Kast

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