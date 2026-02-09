El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

A partir fines de febrero el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, se instalará en la sede de la Academia Diplomática para empezar a preparar los últimos detalles de su arribo al edificio de Teatinos 180.

Desde que el pasado 20 de enero fue presentado por José Antonio Kast como el próximo ministro de Relaciones Exteriores, el ingeniero comercial ha estado trabajando desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) y en su casa, donde ha liderado reuniones y recibido a distintos personeros del mundo diplomático.

Y es que el también empresario ligado al grupo Luksic, está lejos de ser una figura reconocida en la diplomacia nacional y, por lo mismo, sus primeros pasos en la materia los ha enfocado en ese tipo de encuentros para conocer experiencias previas.

Hasta el momento, Pérez Mackenna se ha reunido con parlamentarios, exembajadores y exautoridades ligadas a ese mundo, entre ellos, Rodrigo Yáñez y Milenko Bertrand.

Y es que su arribo al Ministerio de Relaciones Exteriores no será fácil. En el entorno del presidente electo no hay un buen diagnóstico del trabajo en materia internacional del actual gobierno, donde -creen- se han dinamitado parte de las relaciones diplomáticas con algunos socios clave para Chile, como Estados Unidos e Israel.

De esa forma, la tarea de Pérez Mackenna -según reconocen en la Oficina del Presidente Electo (OPE)- será justamente “normalizar” esos vínculos, sobre todo con foco en inversión y acuerdos comerciales.

En ese contexto, en su equipo recalcan que el futuro ministro de a poco se ha ido desplegando: acompañó a Kast en su gira por Centroamérica e Italia, y también ya ha definido a parte del equipo que lo acompañará en su gestión.

Como dio a conocer Kast el sábado, sus subsecretarios serán el diplomático Patricio Torres (RN) en Relaciones Exteriores y Paula Estévez en la Subrei, lo que para algunos es una replica del modelo que utilizó Sebastián Piñera en su primer gobierno.

En ese entonces, el fallecido exmandatario designó como canciller a Alfredo Moreno, quien también venía del mundo empresarial, junto a subsecretarios con mayor manejo diplomático.

Será Torres quién cumplirá ese rol. El dirigente de RN cuenta con una larga trayectoria en materia internacional: se graduó de la Academia Diplomática en 1974 y rápidamente ingreso al Servicio Exterior. En el segundo gobierno de Piñera, en tanto, se desempeñó como Secretario General de Política Exterior de la Cancillería.

También ejerció como embajador ante la Unión Europea, Bélgica, Japón, entre otras naciones, y desempeñó funciones en las misiones ante la ONU, Estados Unidos y Alemania. De esa forma, se espera que asuma como uno de los hombres clave de Pérez Mackenna.

En el caso de Estévez, si bien no cuenta con experiencia diplomática, sí ha cumplido roles en materia comercial y además se conoce con el futuro canciller desde que ambos coincidieron en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), donde la ingeniera civil es gerente general.

Este, en todo caso, no será su primera experiencia en un gobierno, pues en 2019 ejerció como jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Energía.

Más allá de esos nombramientos, Pérez Makcenna también tiene zanjado algunos de los roles en su círculo más cercano.

Uno de ellos es el de su futuro jefe de gabinete: Carlos Bonomo. Según al menos tres versiones distintas, la nominación de Bonomo, quien no conocía previamente a Pérez Mackenna, es un gesto al mundo diplomático. El administrador público de profesión se desempeñó en el mismo cargo durante el segundo gobierno de Piñera con el entonces canciller, Roberto Ampuero.

Bonomo cuenta con una larga experiencia en materia exterior. Por ejemplo, ha ejercido como ministro consejero de la embajada de Chile en el Vaticano y actualmente aparece como el coordinador de invitados especiales para el cambio de mando.

Otro de los nombramientos que ya estaría definido es el del exembajador Frank Tressler en la Secretaría General de Política Exterior (Segen). Egresado de la Academia Diplomática, ha desempeñado funciones en las embajadas de Chile en Canadá, México, Irlanda, entre otras, así como en la misión de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tressler actualmente es el director de la división de Asuntos Multilaterales del Minrel, cargo que está a cargo de la campaña de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

A ellos también se suma la ingeniera civil Teresa Mira como asesora, quien trabajó en las dos administraciones de Sebastián Piñera. Primero con la entonces primera dama Cecilia Morel y después en el equipo de Presidencia.

Otro nombre es el del periodista Juan José Lagorio, quien será su encargado de prensa. Lagorio trabajó con Evelyn Matthei durante la campaña presidencial y también en el segundo gobierno de Piñera.

Uno de los cargos clave que aún no está definido es el de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Cancillería, principal asesor legal del ministro en derecho internacional.

Este cargo es considerado clave en el mundo diplomático y, según quienes conocen cómo Pérez Mackenna está armando su equipo transmiten que hay inquietud sobre quién asumirá el puesto. Esto, debido a que hay poco elenco que cumpla el perfil necesario, en un escenario en que varios de los cuadros que podrían asumir en esas funciones se encuentran con otros trabajos fuera del país.

Por ejemplo, María Teresa Infante, Ximena Fuentes, Claudio Tronocoso, Hernán Salinas, Benjamin Salas, son nombres que se dedican a esa área, pero que no estarían disponibles.

Otros cargos pendientes también son el del encargado de Protocolo, que durante el periodo de transición ha estado a cargo del diplomático y exjefe de protocolo de Piñera, James Sinclair. Aunque Sinclair era una opción para continuar en el puesto, se estarían analizando otras opciones. También faltan otras direcciones generales.

En política exterior otro de los nombres que aparece es el de Eitan Bloch, quien ya ha acompañado a Kast en algunas de esus giras. El exasesor de la embajada de Israel en Chile, si bien arribará al Segundo Piso, tendrá que coordinar varios temas con el futuro canciller.

Los desafíos del futuro canciller

Que Pérez Mackenna ya tenga más o menos definido su equipo no es una sorpresa.

Y es que a menos de un mes del cambio de mando, uno de los principales temas que tendrá que enfrentar como canciller es la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de las ONU.

El propio Kast no ha escondido su molestia por la decisión de la actual administración de inscribir formalmente la candidatura de la exmandataria -en lo que han calificado como un “amarre”- sin embargo, ha evitado adelantar su postura.

De esa forma, una de las principales tareas de Pérez Mackenna como ministro será definir si respaldarán o no a la expresidenta. Esto, en un contexto en el que ya cuenta con el apoyo de Brasil y México, y donde Estados Unidos aparece como uno de los países que podría vetar su aspiración.

La relación con el país liderado por Donald Trump es justamente otro de los temas que marcará la gestión del futuro canciller.

Uno de los ejes de la política exterior de Kast está en profundizar los lazos comerciales con la nación norteamericana.

En ese contexto, otra de las decisiones que se tendrán que definir es si sumarse o no a la denominada Junta de Paz, un organismo internacional que está formando Trump para terminar con los conflictos globales del que, sin embargo, países como Italia, Francia y el Reino Unido han descartado incorporarse.

Otro de los asuntos que también marcará la gestión de Pérez Mackenna es la relación con Israel. En el entorno de Kast el diagnóstico de como el Presidente Gabriel Boric ha abordado el conflicto con Palestina es crítico y, por lo mismo, uno de los focos será recomponer ese vínculo. Lo anterior, considerando que por ejemplo en materia de defensa e inteligencia, el país liderado por Benjamin Netanyahu es uno de los principales proveedores de Chile.

Para el excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñóz (PPD), quien valoró los nombres de Torres y Estévez para las subsecretarías, uno de los principales desafíos de Kast estará en enfrentar “un escenario global caótico, fragmentado y de tensiones geopolíticas”

En ese contexto, afirma que “deberán centrarse en los intereses de Chile. El equipo tendrá que promover mas diversificación de mercados de exportación, usar bien las redes de acuerdos comerciales de Chile, incluyendo en CPTPP, estimular la agregación de valor a las exportación, y promover la inversión extranjera”.

El senador y exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS), en tanto, afirmó que “hay algo que es central, que es que más que abuenarse con alguien, lo importante es que se tenga una política exterior de Estado, como la ha tenido el país desde el retorno a la democracia”.