    Política

    El errático manejo de Orsini de la comisión revisora de la acusación a Simpertigue

    La legisladora ayer decidió anular la votación en la que se recomendaba aprobar la acusación. A su juicio, no había sido ponderado un antecedente que llegó a última hora. Hoy, tras revisar el documento nuevo, concluyó que no aportaba pruebas concluyentes y la comisión volvió a aprobar el libelo.

    Nicolás Quiñones 
    Nicolás Quiñones
    Valparaíso, 11 de diciembre 2025. La diputada Maite Orsini participa de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Simpertigue. Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Por segunda vez -y por el mismo marcador, 4 a 0- la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema, Diego Simpertegui aprobó el libelo en su contra.

    La anterior votación se anuló bajo el argumento de que el procedimiento se hizo sin el conocimiento de un antecedente -correspondiente a un comprobante de pago, en el que supuestamente el alto magistrado reembolsó el costo de un viaje al exterior con un crucero incluido- que, según argumentó la presidenta de la comisión, Maite Orsini (FA), podría haber cambiado el resultado.

    Por lo mismo, con la recomendación del secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, la diputada anunció la repetición de esa votación y volver a citar para este viernes.

    Sin embargo, contrariamente como había deslizado Orsini, la votación no cambió y los cuatro diputados volvieron a aprobar la acusación, ya que la prueba presentada a última hora no era contundente.

    “Procedimentalmente correspondía dejar sin efecto la votación del día de ayer para respetar el debido proceso, en particular la bilateralidad de la audiencia, porque no habíamos tenido a la vista antecedentes que habían sido aportados en tiempo y fecha”, justificó la diputada en un punto de prensa luego de la votación.

    Y añadió: “Yo tuve a la vista los antecedentes después de haber votado, solamente me supe que habían llegado, pero su contenido no lo revisé, era complicado, eran varias fojas, su contenido lo pude revisar luego de haber dejado sin efecto la votación, ahí tuve tiempo de revisarlo”.

    En esta línea, Orsini explicó que una vez que confirmó que había llegado este nuevo documento, informó que se anularía la votación. Sin embargo, en horas de la noche, se abocó a la revisión y se percató en detalle de su contenido.

    Convocados nuevamente para hoy, Orsini -quien arremetió duramente contra el abogado defensor- señaló que “yo he dado todas las garantías, todos los espacios para que se pueda ejercer el derecho a defensa por parte del ministro Simpértigue, sin embargo, es la propia defensa del abogado quien ha renunciado a la posibilidad de ejercer esa defensa”.

    Luego, pasó a citar rápidamente los documentos que entregó el abogado defensor, Felipe Lizama, y señaló: “Si bien existe esta factura, nada prueba que el ministro haya pagado por esa factura”.

    Y remató: “Los antecedentes que se aportaron no concluyen, no demuestran que el ministro Simpértigue haya costado personalmente esos viajes. No aporta ningún antecedente y, en mi opinión, buscan confundir a esta comisión”.

    Quienes supieron del análisis que hizo Orsini de la situación, señalan que, en el caso de que se hubiesen quedado con la votación del jueves, la defensa de Simpértigue podría haber acusado vulneración del debido proceso.

    Eventual irregularidad

    A ojos de algunos legisladores, el procedimiento adoptado por la presidenta de la comisión -que si bien contó con la anuencia de la secretaría general de la Cámara- sería inusual, e incluso, irregular.

    Esto, además, levantó suspicacias de que pueda cambiar el desenlace de la votación final de la acusación en la sala.

    ¿La razón? La falta de un antecedente que querían tener a la vista los diputados integrantes de la comisión y que, inicialmente, no habría llegado en el plazo que dictaminaron.

    Se trataba de una prueba (comprobantes de transferencias y depósitos) que según la defensa del magistrado acreditaban que Simpertigue no fue invitado por los abogados del consorcio Belaz-Movitec a un crucero.

    Sin embargo, en un error que se le atribuyó al secretario de la instancia, Roberto Fuentes, el documento sí llegó en tiempo y forma, pero el funcionario no lo informó a la presidenta de la comisión.

    “Me parece raro todo esto. Una situación que normalmente ya está zanjada por la Cámara de Diputados, no obstante sucedan estos problemas administrativos, yo no había visto que se hiciera una revisión nuevamente”, señaló el diputado impulsor del libelo, Daniel Manouchehri (PS), una vez conocida la decisión de dejar sin efecto la votación.

