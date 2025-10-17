“El Estado no debe castigar decisiones personales”: ME-O afirma su respaldo a la eutanasia y a legalización del aborto

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se refirió a su postura a favor de la legalización del aborto hasta las 14 semanas y manifestó su respaldo a la eutanasia como parte del derecho a decidir.

Esto en el marco del lanzamiento de su franja electoral en la Región de O’Higgins, y durante una entrevista con el medio regional El Tipógrafo. “Yo no conozco a una mujer que disfrute un aborto. Es una cicatriz, un dolor, pero no puede ser delito”, afirmó Enríquez-Ominami, quien recordó haber presentado el primer proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo en el país.

En ese sentido, criticó el artículo 341 del Código Penal, que penaliza a las mujeres y profesionales de la salud que interrumpen un embarazo fuera de las tres causales. “Ese artículo fue escrito hace más de 150 años para castigar la infidelidad femenina, no para proteger la vida. Es una norma moralista, anticuada y profundamente machista”, dijo el candidato.

En esa línea, añadió que “el debate debe dejar de ser moral y pasar a ser sanitario”. Asimismo, insistió en que el Estado debe garantizar políticas públicas de salud sexual y reproductiva, en lugar de criminalizar a las mujeres. “El Estado no puede gastar recursos en encarcelar a una mujer por decidir sobre su cuerpo. Es mucho más sensato invertir en educación sexual, prevención y acompañamiento médico”, señaló.

Por otro lado, respecto de la eutanasia, el candidato defendió su aprobación como parte de las libertades personales. “Estoy a favor de la eutanasia, del derecho a morir dignamente. Soy católico, pero creo en la ciencia y en la libertad individual”, sostuvo.

“No quiero un país donde el Estado se meta en la cama de las personas ni en el final de sus vidas. Quiero un país donde cada ciudadano pueda decidir con libertad y responsabilidad”, expresó.