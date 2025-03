El férreo respaldo de Boric a Carolina Tohá durante su gestión como ministra del Interior

Cada vez queda menos tiempo para que el oficialismo defina una carta para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre. Considerando que hasta el 30 de abril los partidos tienen plazo para inscribir a sus candidatos con miras a unas elecciones primarias, y que la oposición ya tiene a sus cartas definidas, la presión para que elegir a un abanderado de izquierda se ha instalado en La Moneda.

Los ojos están puestos particularmente en la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dejaría el gobierno este mes para asumir una candidatura presidencial. Así por lo menos lo ha transmitido su colectividad, el Partido Por la Democracia (PPD). Eso sí, la secretaria de Estado estaría en una encrucijada, puesto que el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet se ha instalado como el más fuerte para competir con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei - la encuesta Criteria, publicada el reciente domingo, por ejemplo, le daba un 26% de apoyo a Matthei y un 18% a Bachelet-, sin embargo, la exmandataria ha manifestado en reiteradas ocasiones que no busca de nuevo ocupar el sillón presidencial.

De esa forma, la figura de Tohá toma fuerza para las elecciones, y aunque no es de las políticas mejor evaluadas para las presidenciales -en el sondeo Criteria marca solo el 3% de las preferencias-, es una de las más respaldadas por el Presidente Gabriel Boric, quien en más de una ocasión ha alabado el trabajo de la ministra, quien se ha transformado en su brazo derecho y en uno de los pilares fundamentales de su gobierno.

La imponente figura de Tohá en el gobierno de Boric

Carolina Tohá no es la primera mujer que ha encabezado el Ministerio del Interior. En 2022, cuando Boric llegó a la Presidencia, la primera persona en liderar la cartera bajo su gestión fue su generalísima de campaña, Izkia Siches. Sin embargo, la médico de profesión tuvo una cuestionada gestión, la que derivó en su salida de la cartera. Con ello, llegó a ocupar el lugar la exalcaldesa de Santiago, cuyo nombramiento fue aplaudido transversalmente.

Desde entonces, la figura de la militante PPD ha tenido que lidiar con diferentes situaciones, como una acusación constitucional en su contra, el manejo desde Interior de la denuncia por violación en contra del exsubsecertario Manuel Monsalve y los altos niveles de delincuencia que se han registrado en el país.

Esas y otras situaciones han provocado críticas desde la oposición, y el Mandatario no ha dudado en salir a respaldar a la ministra.

Una de las situaciones donde Boric demostró su apoyo a la secretaria de Estado, fue cuando en octubre de 2024 la ministra enfrentó una acusación constitucional -presentada por la oposición- en el Congreso. Finalmente, la Cámara rechazó la admisibilidad del libelo con 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones.

En esa oportunidad, un día antes de la votación de la AC, el Mandatario señaló “la ministra Tohá está haciendo un trabajo incesante en un tema que es tremendamente difícil, que es lo prioritario para nuestra sociedad hoy día, que es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Es una lucha difícil y uno esperaría que en estos desafíos, que son país, estuviéramos todos unidos”, destacó en ese momento el Mandatario.

Días más tarde, y en una gira por la Región de Coquimbo, el mandatario abordó los avances en materia de seguridad y alabó la gestión de la ministra del Interior: “Tiene que ir al Parlamento a defender la agenda de seguridad cuando nos dicen que acá no se está haciendo nada, y no es cierto que no se está haciendo nada, no es cierto, me consta el tremendo trabajo que ha hecho la ministra del Interior para poder sacar adelante esta agenda y de verdad lo destaco”.

Un mes después, el 4 de noviembre del año pasado, en su encuentro semanal con el gabinete, el Presidente defendió a Tohá y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ante los cuestionamientos que ambas recibieron por su manejo de la crisis provocada por la denuncia por violación en contra del exsubsecretario Monsalve, quien renunció al gobierno el 17 de octubre de 2024.

“En materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante”, dijo el Presidente al inicio del encuentro.

En sus redes sociales el Presidente Gabriel Boric compartió esta imagen saliendo de Cerro Castillo junto a la ministra Carolina Tohá, antes de rendir la Cuenta Pública 2023 ante el Congreso Nacional. Foto: Twitter: @GabrielBoric.

Las críticas previas

No obstante, su apoyo no siempre ha sido acérrimo con la ministra. El 13 de junio de 2014, cuando Gabriel Boric era diputado y Tohá alcaldesa de Santiago, la acusó de “doble estándar” tras desalojar el Instituto Nacional. “Y Carolina Tohá desalojó el Inst. Nacional. El diálogo duró sólo mientras fue candidata. El doble estándar progresista. Mi apoyo a estudiantes”.

Asimismo, en 2016 condenó los destrozos en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), apuntando a la actual ministra del Interior: “Destrozos del INBA son inaceptables. Inaceptable también es el oportunismo de Carolina Tohá de tratar de achacárselos a todo el movimiento estudiantil”.