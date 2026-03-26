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    Política

    El furioso mensaje de Cicardini a los PS que la dejaron sin piso tras su solicitud de renuncia a Quiroz

    La ofensiva de la senadora por Atacama no encontró el respaldo de sus pares y generó una fuerte tensión al interior de la tienda de París 873. "Debemos cuidar las formas", dijo Ilabaca este jueves.

    Por 
    David Tralma
     
    José Miguel Wilson
    Santiago 10 de marzo 2025. Se desarrolla una nueva sesion de la Comision Investigadora sobre el Caso Monsalve en la sala de lectura sede del congreso nacional sede Santiago. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La noche de este miércoles los integrantes de la mesa directiva del Partido Socialista recibieron una notificación en sus celulares.

    Era la senadora Daniella Cicardini, manifestando su profunda molestia por la decisión de los senadores de su partido que horas antes la dejaron sin piso tras su solicitud de renuncia pública al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Momentos antes, la senadora por Atacama expresó también en las redes sociales la molestia con sus pares, particularmente con la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, quien en medio de la acalorada discusión en sala por el alza de los combustibles la dejó sin respaldo.

    “Soy senadora. La senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo que dije, lo sostengo, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario: el ministro Quiroz está encareciendo la vida en Chile y golpeando el bolsillo de miles de familias”, posteó a la 1.45 a.m.

    “Mientras algunos salen a ponerle piso al gobierno de Kast que tiene al pueblo chileno haciendo fila en las bencineras, sin saber cómo va a llegar a fin de mes, yo no voy a distraerme en disputas internas. La discusión es con un ministro indolente y un gobierno que perjudica al país. Yo estoy del lado de la gente”, complementó en la misma línea.

    Los hechos

    Momentos antes, en la sala del Senado donde se aprobaron las medidas de mitigación del Presidente José Antonio Kast para hacer frente al alza de la bencina, ella había endurecido el tono con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la cara del paquete de iniciativas.

    “La hipocresía también tiene límites. Señor ministro, es un provocador. Nadie le pide que sea simpático, pero sea empático. Ministro Quiroz, tenga un mínimo de decencia con el país que dice gobernar. No puede actuar con ese nivel de indolencia. Y para colmo, nos enteramos de que el gobierno redactó una minuta confidencial, un guion, para vender este bencinazo. Con trampas a evitar. Con respuestas armadas. Con un manual de mentiras para los voceros. Por el bien de Chile, renuncie ministro”, dijo la legisladora de Atacama.

    Fueron varios los que salieron al paso de la primera solicitud de renuncia que lanzó un senador opositor a un ministro de Kast. Entre ellos, tomaron la palabra los parlamentarios Rodolfo Carter e Iván Moreira. Pero la intervención que más inquietó a Cicardini fue la de la presidenta de su partido.

    “Abramos el diálogo, pongámonos de acuerdo por el bien de Chile. Como presidenta del PS quiero señalar que la opinión de la diputada (sic) Cicardini no es compartida por el resto de la bancada. Gracias”, lanzó Vodanovic, le que generó un fuerte revuelo al interior de la tienda de París 873.

    Pocas veces se había visto una quitada de piso pública entre senadores socialistas.

    Lo cierto es que esa quitada de piso no fue solo de Vodanovic. Instantes previos a emitir su declaración en la Sala del Senado, la senadora consultó con el jefe de la bancada parlamentaria del socialismo, Juan Luis Castro, si es que ella podía hablar a nombre del comité de legisladores socialistas.

    Castro, dicen fuentes que presenciaron el momento, respaldó la idea, al igual que otros senadores que se han expresado al respecto en las últimas horas. Por ejemplo, el parlamentario Gastón Saavedra indicó a La Tercera: “El debate es en la sala. Teníamos que tomarlo con la mayor altura de miras posible y fijar posiciones. Estas deben ser coherentes respecto de lo que cada uno representa”.

    “Lo que se pida debe tener la anuencia del colectivo. En este caso el planteamiento de Cicardini es de ella, propio. Puede ser muy respetable, pero debe colectivizarse, porque se habla a nombre del PS y quien representa al PS es Paulina Vodanovic. Esa intervención que ella hace no estaba acordada en el PS”, agregó Gastón Saavedra.

    En la misma línea salieron algunos dirigentes de las Juventudes Socialistas. La vicepresidenta, Ayelén Marimon, dijo en Turno: “Habiendo una coordinación absoluta dentro del comité de senadores socialistas, en lo que iban a decir, y es la única en pedirle la renuncia (a Quiroz). ¿Cuándo alguien le ha pedido la renuncia a un ministro a 12 días de asumir, que no sea Izkia Siches? Es una irresponsabilidad política y de representación tremenda".

    Parte de la molestia de algunos senadores del PS es porque, queriendo o no, al pedir la remoción de Quiroz, Cicardini usó la frase “por el bien de Chile”, dicho habitual que usaron los opositores a Salvador Allende -principal emblema de la colectividad- para pedir la renuncia del líder de la Unidad Popular.

    Según fuentes del PS, Vodanovic y Cicardini aún no han hablado.

    La postura de Cicardini fue defendida también en los chats internos del grupo “Grandes Alamedas”, una de las facciones internas del PS, donde hay otras figuras como el senador Alfonso de Urresti.

    También se desplegó una defensa en su favor en el grupo de diputados que ella representó hace solo unos meses. Allí, por ejemplo, está su pareja, Daniel Manouchehri, pero también hay voces nuevas como el diputado Antonio Rivas, quien dijo a este medio que la respuesta de Vodanovic “es un hecho que se pudo haber evitado”.

    “La intervención de la senadora Cicardini fue muy en la línea de lo que la bancada había planteado el día anterior. No encuentro que se haya excedido en sus declaraciones. (La polémica) Es una discusión que llevaremos adelante en la comisión política. Debemos cuidar las formas”, agregó el diputado Marcos Ilabaca.

    Más sobre:PSPartido SocialistaPaulina VodanovicDaniella Cicardini

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