El íntimo encuentro de Demócratas con Matthei con miras a sellar el apoyo a su candidatura

El domingo 6 de julio la candidata de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, sostuvo una reunión privada con miembros de la directiva de Demócratas. Según pudo confirmar La Tercera, la cita -en un lugar que los asistentes prefieren mantener en reserva- Matthei estuvo acompañada por su jefa de gabinete, Carol Vargas; y por su jefe de comunicaciones Cristián Torres.

Desde la colectividad asistió la timonel y abanderada de la colectividad, la senadora Ximena Rincón; el senador y vicepresidente, Matías Walker; el vicepresidente Gabriel Alemparte, entre otros dirigentes del partido.

El encuentro, desconocido hasta ahora, se dio en medio del avance de la negociación parlamentaria entre Chile Vamos y el partido de Rincón y en momentos donde la idea de una candidata propia -tras el triunfo de Jeannette Jara (PC) en la primaria oficialista- ha perdido fuerza. Así, aunque la senadora está proclamada desde marzo pasado, es una decisión podría modificarse si se cierra con éxito el pacto.

Con algunos nudos aún por resolver -en la región del Maule y en La Araucanía- ambas partes aseguran que podría estar pronto a sellarse, independiente de la conversación que se pueda abrir para acordar pactos por omisión con la “Derecha Unida”, lista parlamentaria que aúna al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano.

Los asistentes aseguran que el encuentro tuvo un tono distendido, que se habló de la posibilidad de tener un proyecto común y sentar las bases de una nueva coalición, más amplia de lo que es hoy Chile Vamos . Algo que la propia Rincón planteó hace algunos días en conversación con Cooperativa frente al escenario de respaldar a Matthei.

“(Dependerá) si hay posibilidades de construir una coalición. No puede ser sumarnos a Chile Vamos, tiene que ser construyendo una coalición que dé respuesta urgente a las necesidades que tiene Chile hoy", aseguró en ese entonces.

Uno de los asistentes, el senador Matías Walker -quien no quiso referirse a detalles de la cita- aseguró a La Tercera que “yo siempre he tenido un diálogo muy fluido con Evelyn Matthei desde que ambos coincidimos como parlamentarios en la región de Coquimbo. Y me parece muy relevante un diálogo que vaya de la centroderecha y la centroizquierda en tiempos de polarización (...). Sobre circunstancias de las reuniones, integrantes y lugares no me parece relevante".

La fecha límite -autoimpuesta por Rincón- para constituir al partido en Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, y poder competir en la presidencial, venció hace una semana atrás. Y aunque transmiten que ya se lograron las firmas necesarias, el respaldo a la exalcaldesa de Providencia parece el camino natural dentro de la colectividad.

No son pocos los militantes de Demócratas que han manifestado su disposición a sumarse a los equipos de trabajo de la candidata, así como ya lo han hecho diversos dirigentes de Amarillos por Chile.

“La decisión de ir o no de candidata presidencial no es una decisión que he tomado yo, la ha tomado el partido. Una vez que logremos las firmas vamos a evaluar qué hacemos", ha dicho la senadora Rincón.