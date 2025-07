Republicanos contacta a Chile Vamos para coordinación parlamentaria: Squella acusó “portazo”

En medio del debate que ha generado el emplazamiento de la UDI al Partido Republicano para acordar una lista única de la oposición al Parlamento, el timonel Arturo Squella -quien ha insistido que no están dispuestos a acordar una sola nómina-, aseguró que contactó a las directivas de Chile Vamos para coordinarse en las circunscripciones del Senado que escogen a solo a dos representantes y establecer omisiones en ciertas zonas.

En conversación con CNN, el presidente de los republicanos reveló que llamó a sus pares de la UDI y RN -Guillermo Ramírez y Rodrigo Galilea, respectivamente- para manifestar la disposición de avanzar en esa línea.

“Me puse en contacto con los presidentes de Chile Vamos para decirles que estamos disponibles para avanzar. Recibí un portazo (...). Yo creo que están más entusiasmados con la estrategia comunicacional que están montando más que verdaderamente lograr una competencia inteligente y una omisión si fuera necesario”, aseveró.

Desde una actividad en la sede de RN, el timonel Rodrigo Galilea respondió a la versión del exdiputado.