María José Hoffmann (UDI): “Si la izquierda logra una lista unitaria, sería una irresponsabilidad que como sector ni siquiera lo evaluáramos”

“La premisa debe ser construir una mayoría parlamentaria”, dice la vicepresidenta y encargada electoral de la UDI, María José Hoffmann.

La exsecretaria general del gremialismo sostiene que la derecha -Chile Vamos y republicanos, principalmente- debe hacer un esfuerzo final por intentar competir en una sola lista parlamentaria, sobre todo si el oficialismo está apuntando a esa dirección.

Sobre la caída en las encuestas de su abanderada presidencial, Evelyn Matthei, Hoffmann agrega que “hay un ambiente donde hay una alta polarización y eso le ha dado ventaja a José Antonio Kast”, pero que la exalcaldesa sigue siendo la mejor candidata y que el escenario volverá a su favor.

¿Le hace más fácil a la derecha la carrera presidencial el triunfo de Jeannette Jara?

Jara, más allá de su simpatía, es la peor versión del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Los comunistas, en general, han votado en contra de todas las reformas de seguridad, no han cambiado de posición en los temas relevantes de la economía y representan la visión más retrógrada del gobierno. Eso, por una parte, nos da la oportunidad de visibilizar no solamente su militancia, sino que la mala gestión que tuvo como ministra del Trabajo. Pero yo creo que no hay candidaturas más fáciles o más difíciles. La izquierda tiene una capacidad inaudita de unirse detrás del poder y eso debiera ser una lección para nosotros, toda vez que no logramos ir juntos a una primaria. Sin duda tenemos que entender que en esta primera vuelta el adversario está al frente.

¿Es de quienes piensan en la derecha que existe la posibilidad de una segunda vuelta entre Kast y Matthei?

Es un escenario bastante irreal. Hasta la primaria no existía ningún candidato de izquierda que marcara dos dígitos. Pero a raíz de lo que genera la primaria, que es la unidad del sector, se ha demostrado que Jara al menos va a llegar al piso del gobierno, al 30% de respaldo. No lo veo imposible, pero lo veo como algo muy lejano (...). Ahora, si hacemos las cosas bien, ser gobierno es una posibilidad cierta.

¿Ve un riesgo en la elección parlamentaria para la derecha si el oficialismo logra aunarse en una sola lista al Congreso?

Hay que tener presente el escenario de la municipal. Perdimos varias comunas y gobernaciones por no tener una competencia inteligente. Esa es una lección que debemos aprender. Es importante y creo que debiésemos hacer un llamado a la oposición a que demos señales de gobernabilidad, de que todos hagamos sacrificios en esa línea. Esa es la unidad que Chile necesita. Porque si bien tenemos grandes opciones en la presidencial, en la parlamentaria no podemos cometer los errores del pasado.

¿A qué errores se refiere?

Ya nos pegamos una pequeña farra en no ir a primarias presidenciales y en la parlamentaria no hay segunda vuelta. Si la izquierda logra una lista unitaria, sería una irresponsabilidad que nosotros como sector ni siquiera lo evaluáramos.

Esa discusión parece cerrada hace semanas. ¿Cree que vale la pena intentar abrir un diálogo?

Es un esfuerzo complejo, es difícil, pero yo lo veo posible. La UDI, Chile Vamos en su conjunto, todos los partidos, republicanos, tienen buenos candidatos a lo largo de todo Chile. Pero la premisa debe ser construir una mayoría parlamentaria. Eso es mucho más relevante que si un partido saca un voto más o un voto menos. Por ejemplo, debiéramos partir en este esfuerzo unitario en conversar sobre lo que ocurre en las regiones binominales, donde se eligen dos senadores.

Serían hasta tres listas parlamentarias, considerando al Partido de la Gente.

Si vamos en dos, o hasta tres listas parlamentarias, arriesgamos la posibilidad de -sacando incluso más votos- ser doblados. Si bien ya no logramos una primaria, hoy al menos corresponde que hagamos un esfuerzo en revisar la posibilidad de una lista única. Lo quiero plantear como una invitación a la reflexión de la responsabilidad que tenemos con Chile. Hay gente en la derecha que ha seguido estrategias que han sido equivocadas. Decían que ir divididos no importaba y les ha pasado la cuenta.

¿Cree que el votante de derecha puede castigar esa dispersión?

Hay un sentimiento de bastante desánimo. Lo que más te dice la gente en terreno es ‘¿hasta cuándo pelean?’. Cómo no vamos a ser capaces de enfrentar eso con diálogo, con competencia colaborativa, con estrategias electorales comunes. Hay un llamado de nuestro sector a la responsabilidad con el que no podemos hacernos los sordos.

Considerando que está en el comité electoral de su partido, ¿ha planteado esta idea?

En la UDI hemos recogido la inquietud que existe en nuestro electorado, esta preocupación por la falta de unidad. Y esto es un planteamiento que quiero hacer más como un llamado a reflexionar. El oficialismo y su vocación de poder es capaz de unirlos pese a las fuertes diferencias que se mostraron en la primaria. Y eso nos tiene que obligar a nosotros a dar señales.

¿A qué atribuye el descenso de Matthei en los sondeos?

Estoy convencida que Evelyn Matthei es la candidata más competitiva. Hoy más que nunca después de la primaria. Sin duda que hay un ambiente donde hay una alta polarización y eso le ha dado ventaja a José Antonio Kast, pero el voto obligatorio es un voto mucho más moderado, es un votante que está cansado de la polarización.

¿Pero cree que se revertirá el escenario?

Este ‘veranito de San Juan’ que han tenido los polos, estoy convencida que no es el escenario real de lo que ocurre en una elección con voto obligatorio. Me parece, además, que los atributos de Evelyn Matthei siguen intactos. Sigue siendo la candidata con mayor fuerza territorial, tiene un discurso más amplio, más convocante y tiene sintonía muy fuerte con la votante femenina.