El mensaje de Boric a menos de tres meses de dejar La Moneda: “Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar”

“Vamos a seguir viéndonos desde donde nos toque estar, luchando juntos”.

Ese fue el mensaje que entregó este jueves el Presidente Gabriel Boric al finalizar su discurso en la inauguración del Parque de la Alegría, en Renca.

El Mandatario, previo a esas palabras, puso énfasis en lo que significa para su administración obras como la estrenada en la comuna liderada por el alcalde Claudio Castro.

“De eso se trata lo que hemos tratado de impulsar, lo que hemos impulsado, y lo digo con orgullo, como gobierno. Al final, estas son las obras que nos mueven" dijo.

En esa misma línea, apuntó que “las peleas políticas, los juicios o las palabras estrambóticas siempre al final van a quedar en segundo plano. Son las obras las que hablan. Y esto que estamos inaugurando hoy día va a hablar mucho más que cualquier discurso”.

El Presidente entregó este mensaje cuando restan menos de tres meses -desde este jueves, exactamente 84 días- para que el 11 de marzo de 2026 entregue la banda tricolor.

El Presidente Boric durante la inauguración del Parque de la Alegría en Renca. Diego Martin / ATON CHILE

Así, finalizará su mandato de cuatro años, iniciado el 11 de marzo de 2022, cuando arribó al Palacio de Gobierno con 35 años recién cumplidos y junto a una nueva generación de dirigentes políticos que desplazó a la Concertación.

La declaración del Mandatario va en línea con la definición tomada por La Moneda para la tarea de construir un relato sobre la gestión de su administración: que se hable del “sello” del gobierno y no del “legado” de Boric.

De hecho, como dio a conocer La Tercera, no es solo una sutileza semántica, sino que se trata de una orden del propio Jefe de Estado, quien manifestó internamente que el concepto “legado” le parecía demasiado personalista. Y se instruyó a todos los ministerios a poner énfasis en el concepto del “sello del gobierno progresista”.

El mensaje, eso sí, deja abierta también otra incógnita: cuál es el rol que desempeñará Boric tras dejar La Moneda el 11 de marzo próximo. Aunque de sus dichos, al menos, se desprende que no optará por el ostracismo político.